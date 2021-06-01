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На «Беларуськалии» произошло обрушение (видео)
Источник материала: Onliner
Читатели сообщили Onliner, что сегодня на 4-м Рудоуправлении «Беларуськалия» случилось ЧП: обвалилась масштабная металлическая конструкция. Подробностей случившегося пока нет. В подтверждение своих слов очевидец прислал видео с места происшествия. В пресс-службе МЧС заявили, что сообщений об инциденте в ведомство не поступало. На предприятии редакции подтвердили, что инцидент имел место, и обещали дать более подробную информацию позже.
(будет дополнено)
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Читатели сообщили Onliner, что сегодня на 4-м Рудоуправлении «Беларуськалия» случилось ЧП: обвалилась масштабная металлическая конструкция. Подробностей...
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