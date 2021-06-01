Ольга Нефедова стала художественным руководителем Купаловского театра

Источник материала: Onliner

На сайте Купаловского театра в разделе «Творческое руководство» появилось имя нового художественного руководителя, им стала актриса театра Ольга Нефедова. Как сообщили Onliner в учреждении, назначена она была недавно, а сегодня Нефедову представили коллективу.

Ольга Нефедова родилась в 1970 году в Могилеве. В 1992-м окончила театральный факультет Белорусской государственной академии искусств по специальности «Актриса драмы и кино». В Купаловском театре служит с 1992 года. В текущем репертуаре она исполняет роль Альжбеты («Павлинка» Я. Купалы).

В конце 2020 года актриса в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ высказалась об уходе своих коллег из театральной труппы:

— Когда эти события начали происходить в нашем Купаловском театре, первой реакцией у меня была обескураженность: «Как так можно?» Разумеется, были слезы. Я не могла найти объяснения и оправдания тому, что происходит и как можно уйти из театра. Очень многие пожертвовали какими-то аспектами своей жизни, чтобы играть на сцене. Актером быть не так просто, как кажется. Ты должен приложить огромные усилия, чтобы доказать, что имеешь право быть на сцене. И вдруг, пройдя какие-то моменты, ты отказываешься от своей профессии, прикрываясь вроде бы благими намерениями, которыми выстлана дорога...

По мнению Ольги Нефедовой, ее бывшие коллеги по сцене просто не подумали обо всем коллективе, приняв решение покинуть театр.

— Вы бросили своих, вы бросили стариков. Никто не подумал, что для Геннадия Овсянникова (народного артиста СССР и Беларуси. — Прим. Onliner), который пережил несколько инфарктов, театр — это как для нас воздух. Он живет тем, что приходит на сцену. Я вспомнила интервью моей коллеги: «Я боюсь за зрителей, которые будут возвращаться после спектакля». Красиво звучит. А вы не побоялись за жизнь Геннадия Степановича? — высказалась она в адрес коллег. — Мы все не спали. У меня началась бессонница, у старшего поколения точно так же: мы полтора месяца не могли прийти в себя от непонимания, что могло случиться такого, чтобы взять и уйти. Когда на собрании я, умываясь слезами, просила остаться, умоляла, мне было сказано одной актрисой: «Мы не можем работать, когда людей убивают». Я, доверчивый человек, уже не верю вам, мои бывшие коллеги. Вы же работаете по углам, по подвалам, читаете на чаепитиях — вам за это платят, это не секрет. Вы работаете, а мы, те, кто остался в театре, четыре месяца не работали. Это честно? Скажите, где правда?

Ольга Нефедова считает, что покинувшие театр артисты были не до конца честны с самими собой.

— Почему, когда в августе вы сделали, мне кажется, такой дешевый и нелепый жест, возложив к дверям театра грамоты, вы не принесли ключи от квартир, деньги, которые вы получали? Неужели вы думаете, что вы настолько талантливы, сродни богам на Олимпе? Нет. Если вы решили идти в революцию, то обязаны были вернуть этому государству все, что вам давалось. И тогда бы вы были честными, — сказала она в интервью.