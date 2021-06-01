МТС заявил о средней скорости 5G в 1,3 Гбит/с

Источник материала: Onliner

Оператор МТС сообщил о разворачивании в Минске демонстрационной площадки 5G SA. Средняя скорость заявлена на уровне 1,3 Гбит/с, технология будет доступна для мобильного и домашнего доступа.

МТС продемонстрировал возможности 5G на своем стенде на выставке «ТИБО-2021». При входящей скорости в 1,3 Гбит/с отдача идет на скорости в районе 100 Мбит/с. Оператор отмечает, что такое решение можно использовать для интернета вещей и «умного дома».

Также подобные скорости открывают доступ к онлайн-видео в разрешении 4K (по идее, 8K тоже не должно стать проблемой). МТС заявляет, что при столь высокой скорости и низком пинге можно смотреть и перематывать видео без буферизации.