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МТС заявил о средней скорости 5G в 1,3 Гбит/с

01.06.2021 15:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Оператор МТС сообщил о разворачивании в Минске демонстрационной площадки 5G SA. Средняя скорость заявлена на уровне 1,3 Гбит/с, технология будет доступна для мобильного и домашнего доступа.

МТС продемонстрировал возможности 5G на своем стенде на выставке «ТИБО-2021». При входящей скорости в 1,3 Гбит/с отдача идет на скорости в районе 100 Мбит/с. Оператор отмечает, что такое решение можно использовать для интернета вещей и «умного дома».

Также подобные скорости открывают доступ к онлайн-видео в разрешении 4K (по идее, 8K тоже не должно стать проблемой). МТС заявляет, что при столь высокой скорости и низком пинге можно смотреть и перематывать видео без буферизации.

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Теги: Минск
 
 
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