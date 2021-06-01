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Степан Латыпов попытался в суде перерезать себе горло. Его увезли без сознания
01.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Скорая» забрала его из здания суда.
Попытка суицида произошла после перерыва в суде. Степан Латыпов попытался перерезать себе горло. Он встал на скамейку в клетке, чтобы конвоиры не добрались до него, и воткнул ручку в горло, сообщают волонтеры Правозащитного центра
Перед этим Латыпов сказал:
— ГУБОП пообещал, если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей.
Суд остановлен, приехала скорая помощь. Медики и милиционеры вынесли Степана Латыпова из здания суда.
— Началось заседание после перерыва. Свидетелем выступал отец Степана. После этого Степан встал и сказал, что ему угрожали: если не признает свою вину, будут преследовать родственников. И перерезал себе горло, — рассказала тетя Степана Латыпова Галина.
Отец Степана Латыпова сообщил, что с 11 апреля его держали в ШИЗО с людьми с психическими особенностями.
«Наша ніва» передает слова Степана своему отцу, когда тот давал свидетельские показания:
— После свидания с тобой ко мне пришел ГУБОП, сказал, что мне организуют «пресс-хату» (так называют камеру, в которую отправляют неугодных осуждённых для того, чтобы поставить их на место или выбить нужные показания), а после тоже самое будет с моими соседями и родственниками, если я не дам показания. Мне уже делали «пресс-хату»: 51 день — ты следующий, готовься.
Именно после этих слов Степан начал резать себе горло.
Позже медики сообщили, что Степана Латыпова будут вводить в искусственную кому.
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Напомним, Латыпова задержали 15 сентября 2020 года и обвинили в том, что он якобы хотел отравить силовиков при помощи химикатов (об этом даже сняли «остросюжетный репортаж» на госТВ). Однако сейчас обвинение совсем другое: мошенничество в особо крупных размерах и действия, грубо нарушающие общественный порядок. Про отравления речь уже не идет.
Латыпов не признал вину по всем предъявленным эпизодам.
На судебный процесс Латыпова, по свидетельствам очевидцев,
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«Скорая» забрала его из здания суда.
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