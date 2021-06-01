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Лукашенко попугал НАТО российскими военными: «В течение суток могут быть переброшены в Беларусь»
01.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Россия не будет создавать у нас военные базы и перебрасывать сюда на постоянной основе свои вооруженные силы. Об этом заявил Лукашенко, комментируя свой недавний визит в Сочи.
Вместе с тем он обратил внимание, что Россия находится рядом с Беларусью, и, если со стороны НАТО будет замечена подозрительная военная активность, союзнические подразделения «в случае обострения» в течение суток могут быть переброшены в Беларусь.
Лукашенко также заявил, что речи о сдаче суверенитета Беларуси не идет.
— Чтобы не было инсинуаций типа того, что мы сдаем свой суверенитет и независимость. Даже речи не было на эту тему. Мы вообще об этом не говорили, —
По словам Лукашенко, несмотря на провокации и нападки со стороны Запада, экономика остается темой номер один в повестке отношений Минска и Москвы.
— Будет экономика — все вопросы порешаем, — отметил Лукашенко. — Мы решали конкретные вопросы, которые помогут сблизить нас с Российской Федерацией. Напомню, нам надо только одно: равные условия для субъектов хозяйствования, физических лиц.
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Россия не будет создавать у нас военные базы и перебрасывать сюда на постоянной основе свои вооруженные силы. Об этом заявил Лукашенко, комментируя свой недавний...
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