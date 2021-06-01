Лукашенко попугал НАТО российскими военными: «В течение суток могут быть переброшены в Беларусь»

Источник материала: Салiдарнасць

Россия не будет создавать у нас военные базы и перебрасывать сюда на постоянной основе свои вооруженные силы. Об этом заявил Лукашенко, комментируя свой недавний визит в Сочи.

Вместе с тем он обратил внимание, что Россия находится рядом с Беларусью, и, если со стороны НАТО будет замечена подозрительная военная активность, союзнические подразделения «в случае обострения» в течение суток могут быть переброшены в Беларусь.

Лукашенко также заявил, что речи о сдаче суверенитета Беларуси не идет.

— Чтобы не было инсинуаций типа того, что мы сдаем свой суверенитет и независимость. Даже речи не было на эту тему. Мы вообще об этом не говорили, — цитирует заявление Лукашенко ТАСС.

По словам Лукашенко, несмотря на провокации и нападки со стороны Запада, экономика остается темой номер один в повестке отношений Минска и Москвы.

— Будет экономика — все вопросы порешаем, — отметил Лукашенко. — Мы решали конкретные вопросы, которые помогут сблизить нас с Российской Федерацией. Напомню, нам надо только одно: равные условия для субъектов хозяйствования, физических лиц.

Колесников: «Лукашенко отдает Беларусь по описи Путину. Но вместе с собой. Этот дом с дедушкой продается»