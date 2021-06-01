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Лукашенко «непреклонно» до суда не отдаст России Софию Сапегу

01.06.2021 16:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Расследование уголовных дел в отношении задержанных в Минске Романа Протасевича и гражданки РФ Софии Сапеги будет проходить в Беларуси.

«Следствие по обеим персонам будет проходить в Беларуси. Это непреклонно. Об этом я сказал президенту России. Я заверил, что никаких не будет вопросов с доступом консулов. По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться - встречайтесь. Это международная практика", - сообщил сегодня Лукашенко на совещании в Минске.

Он сказал, что тема задержанных с рейса Ryanair, конечно же, обсуждалась на переговорах с Путиным в Сочи, но ей уделили «лишь немного времени».

 
Теги: Минск
 
 
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Расследование уголовных дел в отношении задержанных в Минске Романа Протасевича и гражданки РФ Софии Сапеги будет проходить в Беларуси.
 
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