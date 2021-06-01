«Инвестировать можно даже 100 рублей». Как стать инвестором в Беларуси - 2021

Источник материала: ProBusiness

Текущая ситуация на финансовом рынке Беларуси очень непростая и вызывает много вопросов даже у опытных участников рынка. Появляются новые инновационные инструменты для инвестиций, постепенно отмирают старые. На фоне снижения процентных ставок по вкладам, активно развивается покупка цифровых облигаций, которая способна не только заменить привычный банковский депозит, но и в значительной мере повысить прибыльность финансовых вложений. О том, что такое цифровая облигация, и чем она выгодна, а также, как инвестировать с минимальным риском, нам рассказал директор лизинговой компании «Лизинг Эксперт» Валерий Мазуров.



Валерий Мазуров, директор лизинговой компании «Лизинг Эксперт»

- Думаю, не многие знакомы с цифровым рынком ценных бумаг. Расскажите, чем он может быть интересен обывателю?

- Интересен он большим доходом при вложении денежных средств. По сути своей, токен - цифровая облигация, ничем не отличается от традиционных облигаций, только порог входа значительно меньше, а налоги отсутствуют. Например, на бирже редко встретишь облигации дешевле 1000 рублей за штуку, а токены ценой по 100 рублей — обычное дело. Принцип остается тот же: через специальную биржу вы предоставляете компании в пользование свои средства на определенный период времени. Компания выплачивает вам оговоренные проценты на протяжении этого периода, а по его истечению, возвращает все ваши средства назад. Это как разместить деньги на депозит в банке, но со значительно более высоким процентом, к тому же не облагаемым налогом.

Например, наша компания сейчас предлагает инвесторам ставку до 25% годовых в рублях и 10,1% в валюте. Это существенно выше рынка, но мы делаем этот шаг вполне осознанно – с целью наработать кредитный рейтинг и доверие инвесторов. В будущем условия будут постепенно приводиться к рыночным. Поэтому сейчас – наиболее выгодный момент для начала инвестирования.

- Многие ли себе смогут позволить стать такого рода цифровыми инвесторами?

- Конечно! Ведь стать инвестором «Лизинг Эксперт» можно даже со стартовым капиталом в 100 рублей. Мы предоставляем превосходный старт для новичков, которые, благодаря удобству и прозрачности цифровых облигаций, смогут научиться грамотно распоряжаться своими финансами и преумножать их. Подробнее об инвестициях компании «Лизинг Эксперт» можно узнать здесь .

- Как регулируется рынок цифровых облигаций?

- Для начала необходимо понимать, что цифровые облигации – это абсолютно легальный и официальный инструмент в Беларуси. Он очень строго регулируется законодательством. Все торги происходят на инвестиционной платформе – Финстор , где каждый участник проходит не только регистрацию, но и верификацию, т.е. процесс подтверждения личности. Выпускают токены исключительно юридические лица после особой проверки, покупка же доступна как для юридических лиц, так и для физических. Более того, стать инвесторами могут как граждане Беларуси, так и иностранцы. Ну и главный приятный бонус – полное отсутствие налогообложения процентных доходов для физических лиц согласно Декрету Президента Республики Беларусь.

- Если выделить три главных преимущества токенов, в чем они заключаются?

- Низкий порог входа, отсутствие налогов и простота.





- Валерий, расскажите больше о предоставляемых вашей компанией услугах. Чем «Лизинг Эксперт» отличается от конкурентов и за счёт чего вы привлекаете клиентов?

- Главная особенность нашей компании в том, что мы выбрали для себя нишу возвратного лизинга. Если объяснить в простых терминах, то мы не выдаем займы, а выкупаем объект лизинга и передаем его лизингополучателю в аренду с правом выкупа. В настоящее время рынок кредитования в Беларуси практически парализован. Чаще всего клиентам «Лизинг Эксперт» или уже отказали в банке или требуют всё новые и новые документы, затягивая рассмотрение заявки на недели. На потенциального клиента сейчас смотрят не как на партнера, а скорее как на назойливого комара, который отвлекает банкиров от важных дел.

Такой формально-бюрократический подход кредитных учреждений позволяет нам работать с достаточно высокой доходностью, при этом сохраняя одно из наших базовых преимуществ – практически полное отсутствие отказов клиентам. Мы не обращаем большого внимания на кредитную историю, как это делают банки. Наша бизнес-модель работает иначе: если у человека есть доходы, позволяющие обслуживать лизинговые платежи, он имеет высоколиквидный актив (легковой автомобиль или жилую недвижимость), то нас не беспокоят его прошлые просрочки по другим кредитам. Да, возможно, в прошлом у человека были проблемы, но это не повод ставить крест на его желаниях и потребностях. Клиенты ценят такой подход, и это позволяет нам показывать постоянный стабильный прирост портфеля. Объем выданного финансирования только за первый квартал 2021 года достиг почти 50% объема за весь 2020 год. То есть при линейном прогнозировании, за текущий год мы можем вырасти в три раза, а если ситуация с банковским кредитованием в стране не улучшится - то и в четыре-пять раз. Ознакомиться с финансовыми показателями «Лизинг Эксперт» может любой желающий – согласно требованиям Нацбанка, вся информация находится в открытом доступе на нашем сайте. Более того, хотя это и не требуется Нацбанком, каждый год мы проходим внешний аудит, результаты которого так же доступны на сайте.

- Не боитесь, что столь стремительное развитие может внезапно приостановиться?

- Парадоксально, но развитие нашего бизнеса обратно пропорционально развитию кредитования в стране. Дело в том, что и в прошлые, более стабильные годы, мы находили возможность финансировать тех, кого просто даже не пускали на порог банков или пускали только для того, чтобы посмеяться. Например, не сложно представить себе реакцию банковского работника, к которому обращается человек за кредитом на покупку промышленного квадрокоптера за 15.000 долларов. Или представьте заседание кредитного комитета банка, всерьёз обсуждающего финансирование циркового дрессировщика, нуждающегося в покупке живого медведя.

Понятно, что и в сытые времена такие люди не имели никаких шансов на получение кредита в банке. Но в текущей ситуации не получат финансирование и те, у кого значительно менее экзотические запросы.

Для нас же это обычные кейсы, в которых нет ничего удивительного. Мы понимаем, что хороший цирковой дрессировщик может заработать до 1000 рублей за выступление (а их может быть три в день!), и для него не составит никакого труда выплачивать лизинговые платежи просто потому, что он с медведем заработает намного больше, чем без него.

Так же, как и хороший промышленный квадрокоптер может принести владельцу до 1000 евро только за одну профессиональную съёмку. Ведь такой техники в стране просто нет, и собственник может назначить любую цену за свои услуги.

Естественно, выше речь идёт о совсем экзотических случаях. В 90% случаев всё гораздо проще и клиентам требуются оборотные средства на какие-то краткосрочные выгодные сделки, включая улучшение жилищных условий. Сегодня получить кредит на покупку вторичного жилья практически нереально, вне зависимости от дохода потенциального лизингополучателя. Мы же запросто можем профинансировать покупку второго жилья при оформлении сделки возвратного лизинга в отношении первого или предложить иные варианты, которые помогут клиенту решить его проблемы.

Кроме того, мы делаем это очень быстро, строго соблюдая закон, однако без лишних формальностей, тонн макулатуры и ненужных согласований. Да, мы не скрываем, что финансируем дорого, зато, при наличии дохода и актива, не отказываем практически никому.

Но главный наш плюс состоит в том, что мы уважаем своих клиентов. Мы никогда не забываем, что это именно они платят нам зарплату. Поэтому мы с одинаковым уважением и вниманием подходим как к крупному, так и к небольшому лизингополучателю.

- Простите, но не могу не спросить: а если владелец квадрокоптера вместо съёмки решит заняться контрабандой сигарет и будет арестован, а его аппарат конфискуют?

- Такой вариант мы не рассматривали, потому что точно знаем, что наш клиент именно видеооператор, а не контрабандист! Но, даже в таком случае, у нас есть надёжный и высоколиквидный актив: легковой автомобиль или жилая недвижимость. Если гипотетический лизингополучатель не сможет обслуживать договор лизинга по той или иной причине, актив будет немедленно реализован, долг погашен, а разница вернётся лизингополучателю на счёт.

И, предвосхищая ваш следующий вопрос, могу сказать, что наши клиенты надёжно защищены Указом Президента от № 99 25.02.2014 «О вопросах регулирования лизинговой деятельности». Поэтому, даже в самом печальном для лизингополучателя случае - мы получаем свои лизинговые платежи, а он разницу между ценой реализации актива и своими обязательствами.





- Но, если у клиента плохая кредитная история, ваши риски невозвращения средств тоже высоки.

- Не совсем так. Наш опыт показывает, что наша система риск менеджмента и мониторинга клиентов позволяет держать размер проблемных кредитов в размере менее 2%. Это практически недостижимый показатель для банков и большинства финансовых компаний. Любые возникающие проблемы клиентов мы стараемся выявлять на самых ранних этапах, при первых признаках просрочек. Ведь по условиям возвратного лизинга право собственности на объект переходит к лизингополучателю только после полной выплаты суммы. Таким образом, это взаимовыгодное сотрудничество остается полностью защищенным для бизнеса и позволяет держать процент проблемных задолженностей на самом низком уровне. Если мы видим, что клиент испытывает сложности, мы не ждем того, что небольшая просрочка превратится в большую. В наших интересах и интересах наших клиентов урегулировать вопрос максимально быстро и просто. Если у клиента проблема носит временный характер - нет проблем, мы подождем, адаптируем график платежей, дадим отсрочку. Если ситуация более сложная и риск дефолта возрастает - то мы возвращаем клиенту разницу между ценой продажи и остатком долга. Т.е. получается такой win-win, насколько это возможно для всех сторон.





- Валерий, ваша компания на рынке уже 2 года и только сейчас вышла на долговой рынок и начала занимать средства. Чем обусловлено это решение?

- Одним из факторов нашего роста является высокий спрос. И, чтобы этот резко возросший спрос удовлетворить, нужны дополнительные ресурсы. Именно поэтому сейчас мы выходим с новым предложением – стать инвестором нашей компании через приобретение цифровых облигаций - токенов.

Более двух лет «Лизинг Эксперт» успешно развивался только за счет собственных средств. Мы – относительно молодая, хотя и очень быстро растущая компания, что позволяет нам мыслить более смело и гибко, чем многие конкуренты. За счет этого мы показываем высокий темп роста практически с самого старта. И если на начальном этапе компания не отличалась публичностью, то сейчас мы готовы к расширению своего влияния на рынке. На раннем этапе мы отрабатывали технологию, бизнес процессы и тестировали бизнес-модель. Было бы безответственно на этом этапе рисковать деньгами внешних инвесторов. Сейчас мы уверены в своих показателях, они подтверждены нашей отчетностью и аудиторскими заключениями. Поэтому привлечение внешних инвестиций – вполне логичный и оправданный шаг. Если уйти от цифр и говорить прямо: инвестиции нам нужны именно для того, чтобы удовлетворить резко возросший спрос на наши услуги.

- Почему из всего разнообразия компаний, предлагающих токены, нужно обратить внимание именно на «Лизинг Эксперт»?

- В первую очередь – значительно более высокий процент прибыли при высочайшей надежности. Мы привлекаем средства с целью заработать, а не просто потому, что нужны деньги. И мы можем себе позволить платить выше рынка, потому что, покупая деньги за 25% в год, мы продаем их гораздо дороже. Инвестируя в «Лизинг Эксперт» сейчас, можно получить наиболее выгодные условия.

- Если сейчас читатель, вдохновившись вашей информацией, пожелает приобрести токены, что ему нужно сделать?