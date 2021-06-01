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Вузы увеличивают набор, что будет с проходными баллами?
01.06.2021 16:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В нынешнем году белорусские вузы планируют увеличить набор студентов в высшие учебные заведения. По данным Министерства образования Республики Беларусь, количество студентов-первокурсников возрастет на 4 тысячи человек.
Какие специальности наиболее востребованы у белорусов? Сколько молодых людей смогут учиться на бюджете и планируется ли вводить новые льготы для поступающих?
На эти и другие вопросы ответит начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь Сергей Антонович КАСПЕРОВИЧ.
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