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Белорусский McDonald’s перешел на новые бургеры. Что за они?

01.06.2021 16:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В России линейку бургеров обновили полгода назад, но кто из нас в условиях пандемии мог это проверить? Поэтому опозданием не считается. Итак, сегодня во всех ресторанах сети в Беларуси обновление шести бургеров: «Биг Мак», «Роял Чизбургер», все чизбургеры и гамбургер.

Это глобальная кампания McDonald’s. Говорят, что перед этим провели исследования и народ сказал: вкуснее, сочнее и горячее. В рецептуру и процесс сборки добавили изменений, и получилось вот что.

Белорусский McDonald’s перешел на новые бургеры. Что за они?

Новая булка

«Они более мягкие, имеют более темный цвет, с блестящей глазурью, а при обжаривании приобретают вкус свежего хлеба и дольше остаются горячими». Также McDonald’s усовершенствовал размеры булочек, чтобы обеспечить их оптимальное соотношение с мясным бифштексом в бургере для улучшения вкусовых характеристик. Российские коллеги заметили, что булочки стали меньше.

Белорусский McDonald’s перешел на новые бургеры. Что за они?

Котлеты

«Говяжьи бифштексы теперь жарятся меньшими партиями, а лук добавляется сразу на этапе жарки на гриле, чтобы придать мясу более яркий вкус».

Белорусский McDonald’s перешел на новые бургеры. Что за они?
Белорусский McDonald’s перешел на новые бургеры. Что за они?

Сыр

«Подается при оптимальной температуре, что позволяет ломтику идеально плавиться на горячем бифштексе и придает бургеру более выраженный сливочный вкус».

Белорусский McDonald’s перешел на новые бургеры. Что за они?

Соус

«Больше соуса в „БигМак“, теперь он распределяется равномерно по всей булочке».

Белорусский McDonald’s перешел на новые бургеры. Что за они?

Процедуры

«Изменены процедуры хранения продуктов на заправочном столе, теперь ингредиенты поступают на кухню чаще и меньшими партиями, что позволяет сохранять их свежесть и аромат».

Цены не меняются. «Биг Тейсти» тоже.

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В России линейку бургеров обновили полгода назад, но кто из нас в условиях пандемии мог это проверить? Поэтому опозданием не считается. Итак, сегодня во всех...
 
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