Белорусский McDonald’s перешел на новые бургеры. Что за они?

Источник материала: Onliner

В России линейку бургеров обновили полгода назад, но кто из нас в условиях пандемии мог это проверить? Поэтому опозданием не считается. Итак, сегодня во всех ресторанах сети в Беларуси обновление шести бургеров: «Биг Мак», «Роял Чизбургер», все чизбургеры и гамбургер.

Это глобальная кампания McDonald’s. Говорят, что перед этим провели исследования и народ сказал: вкуснее, сочнее и горячее. В рецептуру и процесс сборки добавили изменений, и получилось вот что.





Новая булка

«Они более мягкие, имеют более темный цвет, с блестящей глазурью, а при обжаривании приобретают вкус свежего хлеба и дольше остаются горячими». Также McDonald’s усовершенствовал размеры булочек, чтобы обеспечить их оптимальное соотношение с мясным бифштексом в бургере для улучшения вкусовых характеристик. Российские коллеги заметили, что булочки стали меньше.





Котлеты

«Говяжьи бифштексы теперь жарятся меньшими партиями, а лук добавляется сразу на этапе жарки на гриле, чтобы придать мясу более яркий вкус».









Сыр

«Подается при оптимальной температуре, что позволяет ломтику идеально плавиться на горячем бифштексе и придает бургеру более выраженный сливочный вкус».





Соус

«Больше соуса в „БигМак“, теперь он распределяется равномерно по всей булочке».





Процедуры

«Изменены процедуры хранения продуктов на заправочном столе, теперь ингредиенты поступают на кухню чаще и меньшими партиями, что позволяет сохранять их свежесть и аромат».

Цены не меняются. «Биг Тейсти» тоже.