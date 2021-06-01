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На загородной трассе микроавтобус опрокинулся в кювет: тяжелый груз мог усугубить последствия ДТП

01.06.2021 16:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщили в ГАИ Гродненской области, вчера около 11:30 на автодороге Р141 Белица — Желудок — Рожанка грузовой микроавтобус Mercedes оказался в кювете.

— По предварительной информации, проехав населенный пункт в Лидском районе, 22–летний водитель не справился с управлением, съехал за пределы проезжей части, где микроавтобус опрокинулся, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадал 63-летний пассажир. Мужчина с политравмой госпитализирован.

— В салоне транспортного средства перевозился автомобильный инструмент, который своим весом мог утяжелить травмы, — добавили в ГАИ.

Сообщается также, что одним из сопутствующих факторов совершения ДТП могла стать разгерметизация задней левой шины. Точные причины происшествия, а также иные обстоятельства аварии установит проверка.

На загородной трассе микроавтобус опрокинулся в кювет: тяжелый груз мог усугубить последствия ДТП

В тот же день около 18:50 часов на 42-м км автодороги Р59 Логойск — Смолевичи — Марьина Горка, на территории Смолевичского района, 56-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Yaris, двигался в направлении города Червень. Как сообщили в ГАИ Минской области, он неправильно выбрал скорость движения на закруглении дороги, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на отбойное ограждение. В результате автомобиль опрокинулся.

— От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка, — проинформировали в Госавтоинспекции.

На загородной трассе микроавтобус опрокинулся в кювет: тяжелый груз мог усугубить последствия ДТП

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Как сообщили в ГАИ Гродненской области, вчера около 11:30 на автодороге Р141 Белица — Желудок — Рожанка грузовой микроавтобус Mercedes оказался в кювете.Читать далее…
 
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