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Члены Президиума Совета Республики проведут единый день приёма граждан в Минском районе
Источник материала: ОНТ
Услышать, что беспокоит людей и помочь в решении проблем. Члены Президиума Совета Республики проведут 3 июня единый день приема граждан в Минском районе.
Жители населенных пунктов, которые относятся к Боровлянскому сельсовету, смогут обратиться к председателю Совета Республики Наталье Качановой. Она проведёт прием в агрогородке Лесном.
Также парламентарии ответят на вопросы граждан в Мачулищах, Сенице и Заславле.
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Услышать, что беспокоит людей и помочь в решении проблем. Члены Президиума Совета Республики проведут 3 июня единый день приема граждан в Минском районе. Жители...
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