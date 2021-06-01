Члены Президиума Совета Республики проведут единый день приёма граждан в Минском районе

Источник материала: ОНТ

Услышать, что беспокоит людей и помочь в решении проблем. Члены Президиума Совета Республики проведут 3 июня единый день приема граждан в Минском районе.

Жители населенных пунктов, которые относятся к Боровлянскому сельсовету, смогут обратиться к председателю Совета Республики Наталье Качановой. Она проведёт прием в агрогородке Лесном.

Также парламентарии ответят на вопросы граждан в Мачулищах, Сенице и Заславле.

Открыта предварительная запись.

Её можно осуществить по телефонам:

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Кочанова Наталья Ивановна – в Боровлянском сельском исполкоме (аг. Лесной, 21; телефон для записи: 8-017-374-32-78);

заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Исаченко Анатолий Михайлович – в Заславском городском исполкоме (г. Заславль, ул. Великая, 1; телефон для записи: 8-017-517-85-01);

председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Сивец Сергей Михайлович – в Мачулищанском поселковом исполкоме (г.п. Мачулищи, ул. Гвардейская, 13; телефон для записи: 8-017-516-14-72);

председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Рачков Сергей Анатольевич – в Сеницком сельском исполкоме (аг. Сеница, ул. Набережная, 64; телефон для записи: 8-017-516-83-16).

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