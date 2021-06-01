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В Калифорнии женщина выгнала из своего дома дикого медведя
Источник материала: ОНТ
Необычный инцидент произошел в Калифорнии. Там, медведь хотел забраться на территорию жилого дома, однако хозяйке удалось дать отпор дикому животному.
Героический подвиг попал на видео камеры наблюдения. Поступок женщины оценили и пользователи социальных сетей, это ролик набрал более 20 млн просмотров.
Дикие медведи, проникающие на участки и дома местных жителей, не редкость для Калифорнии. Цель их визита, как правило, поиск еды.
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Необычный инцидент произошел в Калифорнии. Там, медведь хотел забраться на территорию жилого дома, однако хозяйке удалось дать отпор дикому животному. Героический...
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