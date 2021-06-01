В Калифорнии женщина выгнала из своего дома дикого медведя

Источник материала: ОНТ

Необычный инцидент произошел в Калифорнии. Там, медведь хотел забраться на территорию жилого дома, однако хозяйке удалось дать отпор дикому животному.

Героический подвиг попал на видео камеры наблюдения. Поступок женщины оценили и пользователи социальных сетей, это ролик набрал более 20 млн просмотров.

Дикие медведи, проникающие на участки и дома местных жителей, не редкость для Калифорнии. Цель их визита, как правило, поиск еды.

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