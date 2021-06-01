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«Лучшая фигура планеты»: 42-летняя Ани Лорак в бикини восхитила Сеть
Источник материала: ОНТ
42-летняя украинская певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) открыла пляжный сезон и восхитила Сеть своей фигурой. Фото она
Артистка поделилась снимками с Мальдив. На островах она не просто отдыхает, а снимает новый клип для песни «Раздетая».
Певица примерила на себя несколько образов. Первый – это горчичное открытое платье со шнуровкой, цепями и разрезом на бедре. В Stories Каролина поделилась более откровенным снимком в леопардовом бикини. И снова здесь мы видим шнуровку под грудью. Кажется, это новый тренд лета. Образы дополнил нюдовый макияж.
Подписчики восхитились фигурой и оставили сотни комментариев: «Шикарная», «Рельефное тело, прекрасная», «Королева любого пляжа, потрясающая наша дива!», «Как греческая амфора», «Ножки супер! Талия нереальная просто!», «С таким телом – сводить мужчин с ума», «Лучшая фигура планеты выглядит именно так! Всё на месте, идеальная!». Фотография в профиле набрала более 86 тысяч лайков.
Фото:
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42-летняя украинская певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) открыла пляжный сезон и восхитила Сеть своей фигурой. Фото она опубликовала в Instagram. Артистка...
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