Игорь Петришенко: наши дети должны чувствовать постоянную заботу и внимание государства

Источник материала: ОНТ

Самые ценные, кто у нас есть. В первый день лета отмечается Международный день защиты детей. Маленькие жители нашей страны принимают поздравления по всей стране. В разных городах сегодня проходят детские праздники, но особенно уделить внимание тем, кто по разным причинам оказался в не совсем праздничных обстоятельствах.

Гостей сегодня принимали во 2-ой городской детской клинической больнице города Минска. Большую делегацию возглавил вице-премьер.

Многопрофильное лечебное учреждение известно тем, что на этой базе проводится работа сразу трёх республиканских центров. Лечение здесь проходят дети с тяжёлыми заболеваниями почек, эндокринной системы и проблемами в области урологии.

Отдельное внимание уделяют отделению гемодиализа. Поддержать пациентов, которым пришлось начать это лето в больнице гости попросили лично. В игровых комнатах устроили праздники с раздачей подарков, а под окнами для тех, кто не может покидать палату, организовали флэшмоб.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: «Детей наших надо защищать, защищать их здоровье перед теми вызовами, которые есть. Защищать их от возможных аспектов, которые окружающая среда несёт, их коллектив, их общение. Но самое главное – наши дети должны чувствовать постоянную заботу и то внимание, которое уделяет государство детству наших самых маленьких граждан – это очень важные элементы. Хотелось хотя бы маленьким таким элементом их поддержать и пожелать скорейшего выздоровления, чтобы они вернулись в свои семьи и чувствовали, что в нашей стране комфортно, уютно, безопасно и у них самое счастливое детство».

Продолжается день защиты детей по всей стране. Праздничные программы организовывают в детских домах семейного типа, в парках аттракционов и в знаковых местах городов.

Так, в Брестской крепости сегодня рисуют мир. В мемориальном комплексе такое задание для юных гостей приобретает особенный смысл. Все участники необычного пленэра могут бесплатно посетить музеи и послушать истории экскурсоводов.

А лучшие рисунки обещают оставить в экспозиции Брестской крепости.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram