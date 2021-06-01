|
Игорь Петришенко: наши дети должны чувствовать постоянную заботу и внимание государства
Источник материала: ОНТ
Самые ценные, кто у нас есть. В первый день лета отмечается Международный день защиты детей. Маленькие жители нашей страны принимают поздравления по всей стране. В разных городах сегодня проходят детские праздники, но особенно уделить внимание тем, кто по разным причинам оказался в не совсем праздничных обстоятельствах.
Гостей сегодня принимали во 2-ой городской детской клинической больнице города Минска. Большую делегацию возглавил вице-премьер.
Многопрофильное лечебное учреждение известно тем, что на этой базе проводится работа сразу трёх республиканских центров. Лечение здесь проходят дети с тяжёлыми заболеваниями почек, эндокринной системы и проблемами в области урологии.
Отдельное внимание уделяют отделению гемодиализа. Поддержать пациентов, которым пришлось начать это лето в больнице гости попросили лично. В игровых комнатах устроили праздники с раздачей подарков, а под окнами для тех, кто не может покидать палату, организовали флэшмоб.
Продолжается день защиты детей по всей стране. Праздничные программы организовывают в детских домах семейного типа, в парках аттракционов и в знаковых местах городов.
Так, в Брестской крепости сегодня рисуют мир. В мемориальном комплексе такое задание для юных гостей приобретает особенный смысл. Все участники необычного пленэра могут бесплатно посетить музеи и послушать истории экскурсоводов.
А лучшие рисунки обещают оставить в экспозиции Брестской крепости.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самые ценные, кто у нас есть. В первый день лета отмечается Международный день защиты детей. Маленькие жители нашей страны принимают поздравления по всей стране. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)