Гомельская и Гродненская области ввели местный сбор за пересечение границы, равный одной базовой величине

Источник материала: ОНТ

С сегодняшнего дня сразу две области Беларуси ввели местный сбор за пересечение границы. Заплатить его придется при выезде в Европу через Гродненскую либо в Украину – через Гомельскую.

Решение приняли областные советы депутатов этих регионов, опираясь на изменение в налоговый кодекс. Оплачивать сбор придется и белорусам, и иностранцам, физическим и юридическим лицам. Касается он машин, автобусов, грузовиков весом до 5 тонн. Независимо от количества пассажиров в авто.

Исключение сделают лишь для тех, кто едет на лечение, похороны, участвует в культурных или спортивных мероприятиях – таких категорий граждан около 20. Оплату попросят предъявить пограничники во время прохождения паспортного контроля. Сумма сбора – одна базовая величина – 29 рублей.

Надежда Масевич, официальный представитель Гродненской пограничной группы: «Контроль за уплатой сбора на пересечение границы транспортными средствами возложен на органы пограничной службы. Будет осуществляться в пункте пропуска при прохождении паспортного контроля. Уже сегодня контролерский состав Гродненской пограничной группы ознакомлен с возможными образцами документов и сведений, подтверждающих уплату такого сбора и дополнительно с иностранными гражданами, въезжающими в Республику Беларусь, проводится дополнительная работа».

Анатолий Ганевич, заместитель начальника главного финансового управления Гродненского облисполкома: «Цель сбора – это возмещение затрат бюджета по борьбе с пандемией Covid-19. Данные средства будут направлены на выплату надбавок медицинским работникам, приобретение необходимых лекарств и оборудования».

Чтобы избежать недоразумений уже на границе, сбор рекомендуют оплатить заранее. Сделать это можно в банке, через QR код на мобильном телефоне, либо интернет-банкинг на компьютере. Примут как бумажную, так и электронную копию.

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