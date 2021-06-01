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Гомельская и Гродненская области ввели местный сбор за пересечение границы, равный одной базовой величине
Источник материала: ОНТ
С сегодняшнего дня сразу две области Беларуси ввели местный сбор за пересечение границы. Заплатить его придется при выезде в Европу через Гродненскую либо в Украину – через Гомельскую.
Решение приняли областные советы депутатов этих регионов, опираясь на изменение в налоговый кодекс. Оплачивать сбор придется и белорусам, и иностранцам, физическим и юридическим лицам. Касается он машин, автобусов, грузовиков весом до 5 тонн. Независимо от количества пассажиров в авто.
Исключение сделают лишь для тех, кто едет на лечение, похороны, участвует в культурных или спортивных мероприятиях – таких категорий граждан около 20. Оплату попросят предъявить пограничники во время прохождения паспортного контроля. Сумма сбора – одна базовая величина – 29 рублей.
Чтобы избежать недоразумений уже на границе, сбор рекомендуют оплатить заранее. Сделать это можно в банке, через QR код на мобильном телефоне, либо интернет-банкинг на компьютере. Примут как бумажную, так и электронную копию.
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Гомельская и Гродненская области ввели местный сбор за пересечение границы, равный одной базовой величине
С сегодняшнего дня сразу две области Беларуси ввели местный сбор за пересечение границы. Заплатить его придется при выезде в Европу через Гродненскую либо в...
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