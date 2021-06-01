ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Мне очень с тобой повезло»: Тимати обратился к победительнице проекта шоу «Холостяк»

01.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Мне очень с тобой повезло»: Тимати обратился к победительнице проекта шоу «Холостяк»

Российский рэп-исполнитель, продюсер и бизнесмен Тимур Юнусов опубликовал в своём Instagram обращение к победительнице проекта «Холостяк» Екатерине Сафаровой, в котором он был главным героем. 

Тимати назвал участницу шоу настоящей «на 101 процент» и отметил, что она делает так, как чувствует. О вещах, которые её не нравятся, девушка говорит сразу и прямо.

«Мне очень с тобой повезло», — заключил Юнусов. 

Под постом девушка написала: «Мне с тобой тоже».


Финалисткой сезона стала 21-летняя Екатерина Сафарова из Барселоны. По её словам, после проекта она переехала в Москву, но отношения пары после проекта так и остаются под завесой тайны.

Фото: instagram.com/timatiofficial, instagram.com/kat_safarova 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский рэп-исполнитель, продюсер и бизнесмен Тимур Юнусов опубликовал в своём Instagram обращение к победительнице проекта «Холостяк» Екатерине Сафаровой, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка даў дабро на авіярэйсы ў анэксаваны Расеяй Крым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by