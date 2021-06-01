«Мне очень с тобой повезло»: Тимати обратился к победительнице проекта шоу «Холостяк»

Источник материала: ОНТ

Российский рэп-исполнитель, продюсер и бизнесмен Тимур Юнусов опубликовал в своём Instagram обращение к победительнице проекта «Холостяк» Екатерине Сафаровой, в котором он был главным героем.

Тимати назвал участницу шоу настоящей «на 101 процент» и отметил, что она делает так, как чувствует. О вещах, которые её не нравятся, девушка говорит сразу и прямо.

«Мне очень с тобой повезло», — заключил Юнусов.

Под постом девушка написала: «Мне с тобой тоже».





Финалисткой сезона стала 21-летняя Екатерина Сафарова из Барселоны. По её словам, после проекта она переехала в Москву, но отношения пары после проекта так и остаются под завесой тайны.

Фото: instagram.com/timatiofficial, instagram.com/kat_safarova

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