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«Мне очень с тобой повезло»: Тимати обратился к победительнице проекта шоу «Холостяк»
Источник материала: ОНТ
Российский рэп-исполнитель, продюсер и бизнесмен Тимур Юнусов опубликовал в своём Instagram обращение к победительнице проекта «Холостяк» Екатерине Сафаровой, в котором он был главным героем.
Тимати назвал участницу шоу настоящей «на 101 процент» и отметил, что она делает так, как чувствует. О вещах, которые её не нравятся, девушка говорит сразу и прямо.
«Мне очень с тобой повезло», — заключил Юнусов.
Под постом девушка написала: «Мне с тобой тоже».
Финалисткой сезона стала 21-летняя Екатерина Сафарова из Барселоны. По её словам, после проекта она переехала в Москву, но отношения пары после проекта так и остаются под завесой тайны.
Фото:
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Российский рэп-исполнитель, продюсер и бизнесмен Тимур Юнусов опубликовал в своём Instagram обращение к победительнице проекта «Холостяк» Екатерине Сафаровой, в...
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