Очереди на границе Беларуси с ЕС – более 2,2 тыс. фур ожидают выезда из страны

Источник материала: ОНТ

На границе Беларуси с Евросоюзом выезда ожидают свыше 2,2 тыс. грузовиков, сообщает Госпогранкомитет.

Перед пунктом пропуска «Григоровщина» на границе Беларуси и Латвии находятся более 280 фур, «Урбаны» – свыше 230.

Более 130 грузовиков ожидают въезда в Литву перед пунктом пропуска «Видзы», «Котловка» – свыше 350, «Каменный Лог» – более 430, «Бенякони» – более 300, «Привалка» – свыше 200.

Перед пунктом пропуска «Брузги» (польское направление) скопилось более 200 большегрузов, «Берестовица» – свыше 100.

ФОТО: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram