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Очереди на границе Беларуси с ЕС – более 2,2 тыс. фур ожидают выезда из страны

01.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Очереди на границе Беларуси с ЕС – более 2,2 тыс. фур ожидают выезда из страны

На границе Беларуси с Евросоюзом выезда ожидают свыше 2,2 тыс. грузовиков, сообщает Госпогранкомитет.

Перед пунктом пропуска «Григоровщина» на границе Беларуси и Латвии находятся более 280 фур, «Урбаны» – свыше 230. 

Более 130 грузовиков ожидают въезда в Литву перед пунктом пропуска «Видзы», «Котловка» – свыше 350, «Каменный Лог» – более 430, «Бенякони» – более 300, «Привалка» – свыше 200.

Перед пунктом пропуска «Брузги» (польское направление) скопилось более 200 большегрузов, «Берестовица» – свыше 100.

ФОТО: БЕЛТА

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На границе Беларуси с Евросоюзом выезда ожидают свыше 2,2 тыс. грузовиков, сообщает Госпогранкомитет. Перед пунктом пропуска «Григоровщина» на границе Беларуси и...
 
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