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Очереди на границе Беларуси с ЕС – более 2,2 тыс. фур ожидают выезда из страны
Источник материала: ОНТ
На границе Беларуси с Евросоюзом выезда ожидают свыше 2,2 тыс. грузовиков,
Перед пунктом пропуска «Григоровщина» на границе Беларуси и Латвии находятся более 280 фур, «Урбаны» – свыше 230.
Более 130 грузовиков ожидают въезда в Литву перед пунктом пропуска «Видзы», «Котловка» – свыше 350, «Каменный Лог» – более 430, «Бенякони» – более 300, «Привалка» – свыше 200.
Перед пунктом пропуска «Брузги» (польское направление) скопилось более 200 большегрузов, «Берестовица» – свыше 100.
ФОТО: БЕЛТА
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На границе Беларуси с Евросоюзом выезда ожидают свыше 2,2 тыс. грузовиков, сообщает Госпогранкомитет. Перед пунктом пропуска «Григоровщина» на границе Беларуси и...
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