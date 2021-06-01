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«Мастер маскировки»: пёс притворился котом и заставил хохотать соцсети (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Собака забралась на самую верхушку кошачьего домика, который был ей явно не по размеру. Но это овчарку явно не смутило. Владельцы питомца успели заснять всё на видео и поделиться им в Сети. Ролик стал вирусным и заставил хохотать пользователей.
Комментаторам очень понравилась идея овчарки: «Она просто мастер маскировки», «Сидит такая довольная, как ни в чем не бывало», «Удобненько», «Может еще в лоток будет ходить? Тогда хозяину с утра можно будет не вставать на прогулку».
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Овчарка из этого видео решила поиграть со своими хозяевами и прикинулась котом. Видео поделился портал Ridus. Собака забралась на самую верхушку кошачьего домика,...
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