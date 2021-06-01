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«Мастер маскировки»: пёс притворился котом и заставил хохотать соцсети (ВИДЕО)

01.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Мастер маскировки»: пёс притворился котом и заставил хохотать соцсети (ВИДЕО)

Овчарка из этого видео решила поиграть со своими хозяевами и прикинулась котом. Видео поделился портал Ridus.

Собака забралась на самую верхушку кошачьего домика, который был ей явно не по размеру. Но это овчарку явно не смутило. Владельцы питомца успели заснять всё на видео и поделиться им в Сети. Ролик стал вирусным и заставил хохотать пользователей.

Комментаторам очень понравилась идея овчарки: «Она просто мастер маскировки», «Сидит такая довольная, как ни в чем не бывало», «Удобненько», «Может еще в лоток будет ходить? Тогда хозяину с утра можно будет не вставать на прогулку».


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Овчарка из этого видео решила поиграть со своими хозяевами и прикинулась котом. Видео поделился портал Ridus. Собака забралась на самую верхушку кошачьего домика,...
 
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