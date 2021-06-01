Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко рассказал во время совещания по вопросам белорусско-российского сотрудничества, что Россия направит Беларуси второй транш кредита в размере $500 млн в июне, сообщает БЕЛТА.

По словам Главы государства, Владимир Путин затронул этот вопрос в конце встречи в Сочи.

В декабре 2020 года стороны подписали соглашение о предоставлении Россией кредита Беларуси. Первый транш поступил в том же месяце.

ФОТО: БЕЛТА





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