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Россия направит Беларуси второй транш кредита в размере $500 млн в июне

01.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россия направит Беларуси второй транш кредита в размере 0 млн в июне

Александр Лукашенко рассказал во время совещания по вопросам белорусско-российского сотрудничества, что Россия направит Беларуси второй транш кредита в размере $500 млн в июне, сообщает БЕЛТА.

По словам Главы государства, Владимир Путин затронул этот вопрос в конце встречи в Сочи. 

В декабре 2020 года стороны подписали соглашение о предоставлении Россией кредита Беларуси. Первый транш поступил в том же месяце. 

ФОТО: БЕЛТА


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Александр Лукашенко рассказал во время совещания по вопросам белорусско-российского сотрудничества, что Россия направит Беларуси второй транш кредита в размере...
 
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