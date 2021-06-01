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Россия направит Беларуси второй транш кредита в размере $500 млн в июне
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко рассказал во время совещания по вопросам белорусско-российского сотрудничества, что Россия направит Беларуси второй транш кредита в размере $500 млн в июне,
По словам Главы государства, Владимир Путин затронул этот вопрос в конце встречи в Сочи.
В декабре 2020 года стороны подписали соглашение о предоставлении Россией кредита Беларуси. Первый транш поступил в том же месяце.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко рассказал во время совещания по вопросам белорусско-российского сотрудничества, что Россия направит Беларуси второй транш кредита в размере...
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