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«На половине я не выдержал»: Стивен Кинг назвал самый страшный ужастик
Источник материала: ОНТ
Американский писатель Стивен Кинг рассказал, какой фильм ужасов считает самым страшным. Этим он поделился с
Автор книг «Сияние» и «Оно» поделился своими эмоциями при просмотре хоррора 1999 года «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света».
Фильм рассказывает о группе студентов, которые приехали в старинное американское поселение, чтобы снять документальный фильм, основанный на легенде о ведьме.
Картина режиссеров Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика получила множество положительных отзывов зрителей и кинокритиков. При бюджете всего в $60 тысяч лента заработала более $248 миллионов и даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как кинопроект с самым успешным соотношением расходов и доходов.
Фото: © Facebook /
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Американский писатель Стивен Кинг рассказал, какой фильм ужасов считает самым страшным. Этим он поделился с сайтом Dread Central. Автор книг «Сияние» и «Оно» поделился...
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