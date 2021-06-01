«На половине я не выдержал»: Стивен Кинг назвал самый страшный ужастик

Источник материала: ОНТ

Американский писатель Стивен Кинг рассказал, какой фильм ужасов считает самым страшным. Этим он поделился с сайтом Dread Central.

Автор книг «Сияние» и «Оно» поделился своими эмоциями при просмотре хоррора 1999 года «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света».

Фильм рассказывает о группе студентов, которые приехали в старинное американское поселение, чтобы снять документальный фильм, основанный на легенде о ведьме.

Картина режиссеров Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика получила множество положительных отзывов зрителей и кинокритиков. При бюджете всего в $60 тысяч лента заработала более $248 миллионов и даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как кинопроект с самым успешным соотношением расходов и доходов.

Фото: © Facebook / Fans of Stephen King

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