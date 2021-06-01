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Не справился с управлением: водитель погиб в ДТП в Смолевичском районе
Источник материала: ОНТ
Авария произошла 31 мая в Смолевичском районе. Водитель Toyota Yaris не справился с управлением и погиб на месте ДТП,
Мужчина ехал в направлении Червеня по автодороге Р59 Логойск – Смолевичи – Марьина Горка. Из-за неправильной скорости водитель не справился с управлением на закруглении дороги. В результате машина выехала на встречную полосу и врезалась в отбойное ограждение, затем перевернулась. Водитель погиб на месте ДТП.
По факту аварии проводится проверка.
ФОТО: УВД Минского облисполкома
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Авария произошла 31 мая в Смолевичском районе. Водитель Toyota Yaris не справился с управлением и погиб на месте ДТП, сообщили в УВД Минского облисполкома. Мужчина ехал в...
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