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«Куда сходить с ребенком?» Ко Дню защиты детей подготовлен рейтинг самых популярных интернет-запросов Беларуси

01.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Куда сходить с ребенком?» Ко Дню защиты детей подготовлен рейтинг самых популярных интернет-запросов Беларуси

День защиты детей празднует почти треть населения Земли. Более двух с половиной миллиардов человек на планете – это дети. 400 тысяч новых появляется в день, а в час – 17 тысяч малышей. Это – данные интернет-источников. Кстати, по случаю праздника Яндекс подготовил актуальный рейтинг самых популярных запросов в Беларуси.


Яндекс собрал информацию по теме за целый год, оценив каждый запрос по стобалльной шкале. Чем чаще пользователи задавали определённый вопрос в поисковике, тем выше у него балл.

Что спрашивают про детей?

Чаще всего на просторах байнета ищут, куда сходить с детьми в Минске. Почти вдвое меньше – ответ на вопрос «откуда берутся дети». Хватает запросов и насчёт того, что нужно брать с собой в роддом для ребёнка и мамы, а также сколько платят за рождение первенца в Беларуси. Реже всего белорусы хотят узнать, где посмотреть зачисление в первый класс и чем лечить сухой кашель у малыша.

Что не могут объяснить ребёнку?

Этот рейтинг составлен на основе популярных запросов со словами «как объяснить ребёнку». На безоговорочном первом месте – деление, самое сложное арифметическое действие. Непонятно, как пояснить что такое НОК и НОД. Это наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Также непросто описать ребёнку, что такое прямой угол, где правая и левая рука. 

Что дети спрашивают о родителях?

Ответ на вопрос «Что подарить родителям?» интересует белорусов больше всего. И ни один запрос по этой теме с ним не сравнится. На втором месте рейтинга – проблема, которая волнует подростков, отсюда запрос «как понять, что родители тебя не любят». Реже всего в строчке поисковика пишут: как уговорить маму и папу на домашнее обучение, что передаётся детям с генами и как разыграть родителей на 1 апреля.

Чьи стихи для детей ищут?

Здесь всё очевидно. Этот рейтинг, конечно, возглавляет Александр Пушкин. Также белорусы хотят почитать своим детям стихи Агнии Барто и Корнея Чуковского. Самые непопулярные запросы касаются произведений Сергея Михалкова и Николая Некрасова.

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Теги: Минск
 
 
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День защиты детей празднует почти треть населения Земли. Более двух с половиной миллиардов человек на планете – это дети. 400 тысяч новых появляется в день, а в час –...
 
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