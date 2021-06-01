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Светлана Тихановская: «Хватит убивать собственный народ»
01.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Национальный лидер высказалась о случившемся со Степаном Латыповым на суде.
— Уже целый год в Беларуси не было ни единого дня, за который режим не сломал судьбу невинного человека. Всю прошлую неделю мир сотрясала новость о захвате Романа Протасевича, но в это же время в тюрьмах Беларуси пытали и продолжают пытать сотни, тысячи людей. Две недели назад мы всей страной пережили гибель политзаключенного Витольда Ашурка. Неделю назад узнали о самоубийстве 17-летнего Дмитрия Стаховского, который не выдержал давления на допросах.
Сегодня прямо в зале суда активист Степан Латыпов
Хватит убивать наших детей! Хватит убивать наших родных! Хватит убивать собственный народ! Прекратите делать то, что отбирает у вас право зваться людьми!
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Национальный лидер высказалась о случившемся со Степаном Латыповым на суде.
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