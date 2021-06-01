Депутат Европарламента: «От каких-то мер будут страдать и простые белорусы. Но они больше страдают от Лукашенко»

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Отношение Евросоюза к посадке самолета в Минске единогласное — Лукашенко перешел «красную черту», считает депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене.





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— Лично для меня Лукашенко перешел «красную черту» уже давно, — заявила политик в эфире канала «Маланка Медиа» . — Но сейчас важно отметить, как оценил это весь демократический мир. Те, кто не видели этой «красной линии» ранее, сейчас ее увидели. ЕС принял по этому поводу единое мнение, что бывает очень редко, потому что это союз не одного правительства, а 27-ми.

Добавлю, что Лукашенко не один перешел эту «красную линию», а вместе с Путиным, с Кремлем. Осознают ли все, что они «близнецы», что действуют вдвоем, что Лукашенко сам не принимает решений без согласования с Кремлем?

Экс-министр обороны Литовской Республики подчеркнула, что Литва настаивает на введении действенных, а не символических санкций, и не исключает того, что их действие отразится не только на власти, но и на простых белорусах.

— Беларусь стала ужасной лабораторией российских спецслужб. Потому что Путин и Кремль больше всего бояться демократии, свободы. Для них то количество людей, которые, они увидели, борются за свободу в Беларуси, — просто ужасный сон. Они понимают, что это стало примером для россиян.

Литва продолжит настаивать на тех санкциях, которые будут действенными, а не символическими. Да, Путину на руку, что Беларусь (вследствие санкций) становится все более зависимой от России, и что у нее нет никакой альтернативы. Это важный вопрос. Но у демократических государств, особенно после последнего события, нет другого выхода. Не реагировать нельзя .

Согласна, что от каких-то мер будут страдать и простые белорусы. Но они больше страдают от Лукашенко.

Как врач, как человек, который знает, как действует лекарство, могу сказать, любое лекарство имеет побочные явления. И санкции будут иметь эти побочные явления. Но тут надо смотреть, как эту «опухоль» излечить из Европы.

В Советском Союзе настал момент, когда коммунистическая партия была вынуждена делать перестройку. Я думаю, что такой путь ждет нас в ситуации с Беларусью. Этот режим даже жестче. Я бы сказала, что он имеет черты, схожие и с коммунистическим, и с фашистским режимами. Я думаю, что то, что сейчас происходит в Беларуси, хуже чем то, что происходило в последнее десятилетие в Советском Союзе, — сказала европейский политик.

Она отметила, что в случае принятия ЕС секторальных санкций в отношении ОАО «Беларуськалий», Литва пересмотрит экономические связи с нашей страной.

— Самая большая концентрация двусторонних связей идет через Клайпедский порт. Через него направляются грузы с калием. И если ЕС примет секторальные экономические санкции, мы будем вести речь о компенсации.

Также есть предприниматели, у которых бизнес ориентирован на Беларусь, и перед ними тоже стоит проблема.

Но в общем объеме экономики Литвы Беларусь занимает 12-13 место, поэтому разрыв экономических отношений не будет иметь большого влияния.

Конечно, если бы Беларусь стала демократической, то отношения между нашими странами могли бы развиваться, — уверена Раса Юкнявичене.