Где-то перекрестился Тарасов: Бузова стала футбольным арбитром

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Ольга Бузова огорошила фанатов: не успела звезда стать наставницей "Голоса" и сообщить о приезде в Беларусь , как нашла для себя новое развлечение. Об этом певица рассказала и даже показала в новой публикации Instagram.

Бузова решила "вернуться" в футбол и попробовать себя в роли арбитра: шокированные поклонники не перестают обсуждать "новинку" из жизни поющей ведущей.

Свое заявление Бузова подкрепила подтверждающим снимком с игрового поля, где позировала в розово-черной форме с мячом.

"Возвращаюсь в футбол. Только теперь в качестве арбитра на ЧМ по футболу. Не ожидали?" - подписала кадр звезда и добавила, что не зря шесть лет сидела на трибуне.

"Оля, это разрыв"; "Где-то перекрестился Тарасов"; "Вроде 1 июня, а не 1 апреля"; "Да, держитесь футболисты"; "Бегать научись сначала"; "Это шутка?" - написали в сети.

Напомним, что Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, с которым разошлась в 2016 году.

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