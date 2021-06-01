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Где-то перекрестился Тарасов: Бузова стала футбольным арбитром
01.06.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Ольга Бузова огорошила фанатов: не успела звезда стать наставницей "Голоса" и сообщить
Бузова решила "вернуться" в футбол и попробовать себя в роли арбитра: шокированные поклонники не перестают обсуждать "новинку" из жизни поющей ведущей.
Свое заявление Бузова подкрепила подтверждающим снимком с игрового поля, где позировала в розово-черной форме с мячом.
"Возвращаюсь в футбол. Только теперь в качестве арбитра на ЧМ по футболу. Не ожидали?" - подписала кадр звезда и добавила, что не зря шесть лет сидела на трибуне.
"Оля, это разрыв"; "Где-то перекрестился Тарасов"; "Вроде 1 июня, а не 1 апреля"; "Да, держитесь футболисты"; "Бегать научись сначала"; "Это шутка?" - написали в сети.
Напомним, что Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, с которым разошлась в 2016 году.
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