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Витебские десантники отправились на учение "Славянское братство – 2021"

01.06.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Военные 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады отправились в Новороссийск для участия в тактическом учении "Славянское братство-2021", сообщила пресс-служба Минобороны.

Учение пройдет с 8 по 19 июня, в нем примут участия военные из России, Беларуси и Сербии. Всего на полигон "Раевский" отправились около 100 белорусских военных.

"Этапами учения предусмотрено десантирование личного состава, грузов, а также преодоление водных преград, беспарашютное десантирование и боевые стрельбы", – говорится в сообщении Минобороны.

Военные планируют обменяться опытом при выполнении условных контртеррористических задач, в том числе в условиях информационного воздействия. Также они повысят уровень взаимодействия между подразделениями.

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Теги: Минск
 
 
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Во время учения подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии отработают совместные действия по борьбе с терроризмом.
 
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