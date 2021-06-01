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Ключ на ключ. На что можно выменять участок в деревне?

01.06.2021 17:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Заброшенные дома и участки за одну базовую — это, конечно, хорошо, но пока дело не очень-то двигается. Зато в море объявлений «Барахолки» всегда можно найти интересные предложения от людей, готовых меняться. Какие только лоты не появляются на площадке! И загородные сотки тоже (а также любое движимое и недвижимое имущество, которое готовы отдать в зачет). Изучили самые любопытные предложения по обмену, может, и вам пригодится.

Если у вас есть участок в деревне, но нет желания им заниматься, можно совершить быструю, как мотоцикл Suzuki, сделку по обмену. Владелец Suzuki GSX-R 1000RR готов обменять своего любимца на домик, расположенный на расстоянии до 100 км от Минска. Предпочтение отдается Брестскому или Слуцкому направлению. А так выглядит сам железный конь.

Ключ на ключ. На что можно выменять участок в деревне?
Ключ на ключ. На что можно выменять участок в деревне?

А если ненужный участок расположен в пределах 35 км от МКАД, то можно рассчитывать уже на авто. «Обменяю автомобиль на участок, дачу, можно недостроенную. Возможна моя доплата», — объясняет автор объявления и хозяин ласточки Renault.

Ключ на ключ. На что можно выменять участок в деревне?
Ключ на ключ. На что можно выменять участок в деревне?

Настало время для предложений от собственников загородных метров. Большой, но недостроенный коттедж в поселке Новинка хозяйка готова обменять на квартиру в Минске (или продать). «15 км от МКАД, Молодечненское направление. Участок 16 соток, дом 2017 года постройки, жилая площадь 180 квадратных метров. Гараж с роллетными воротами, материал стен — газосиликат, отделочный камень „Бессер“, перекрытие — ж/б, крыша металлочерепица, окна — ламинированные стеклопакеты. Электричество разведено по дому. Газ подведен к дому. Водопровод введен в дом. Хорошие подъездные пути», — уточняет собственница.

Ключ на ключ. На что можно выменять участок в деревне?
Ключ на ключ. На что можно выменять участок в деревне?
Ключ на ключ. На что можно выменять участок в деревне?

Еще один хозяин также готов расстаться со своим домом, правда, постройка намного старше. «Находится в Кореличском районе, деревня Малая обрина (15 км от городского поселка Мир). Свет есть, телефон есть, вода — колодец, газ привозной. Участок — 18 соток, недалеко река Неман». Со всей этой прелестью собственник готов расстаться за $3000 или выменять ее на машину.

Ключ на ключ. На что можно выменять участок в деревне?
Ключ на ключ. На что можно выменять участок в деревне?

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Теги: Минск
 
 
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Заброшенные дома и участки за одну базовую — это, конечно, хорошо, но пока дело не очень-то двигается. Зато в море объявлений «Барахолки» всегда можно найти...
 
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