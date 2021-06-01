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Хорваты показали серийный гиперкар за 2 миллиона евро
Источник материала: Onliner
Компания Rimac Automobili представила серийную версию своего электрического гиперкара C_Two. Продаваться новинка будет под названием Nevera. Напомним, концепт данной модели хорваты представляли еще в 2018 году.
По сравнению с концептом Nevera имеет более продвинутый с точки зрения аэродинамики кузов. Коэффициент лобового сопротивления у серийного автомобиля уменьшен на 34%. Дизайнеры вместе с инженерами переделали форму капота, стоек, диффузора, переднего сплиттера и решетки радиатора.
Но самое впечатляющее в конструкции данной машины — это количество активных аэродинамических элементов в Rimac Nevera. Производитель уверяет, что для каждого «сценария езды есть свой режим прижимной силы». Машина только с помощью различных заслонок, «жабр» и спойлеров может автоматически менять лобовое сопротивление на 17,5% (а прижимную силу на более чем 300%!). Кроме того, все это на треть улучшает эффективность охлаждения тормозной системы и силовой установки на низких скоростях.
В движение новый Rimac приводят четыре электромотора — по одному на каждое колесо. Суммарная отдача установки — 1914 л. с. и 2360 Н·м. В нижней части кузова расположилась Н-образная тяговая батарея емкостью 120 кВтч. Производитель обещает запас хода 547 километров.
Разгон до сотни у новинки занимает примерно 2 секунды. До скорости 160 км/ч Nevera выстреливает за 4,3 секунды. А за 9,3 секунды автомобиль разгоняется до 300 км/ч. Максимальная скорость электрокара составляет 412 км/ч. Машина получила пакет Driving Coach, включающий в себя 12 ультразвуковых сенсоров, 13 камер и 6 радаров. Все это обслуживает операционная система NVIDIA Pegasus.
Всего в Хорватии соберут 150 экземпляров Rimac Nevera. Каждый будет продан за 2 миллиона евро.
красный, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
белый, седан, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
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Компания Rimac Automobili представила серийную версию своего электрического гиперкара C_Two. Продаваться новинка будет под названием Nevera. Напомним, концепт данной модели...
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