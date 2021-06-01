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Девушка прогнала медведя и стала героиней интернета (видео)
Источник материала: Onliner
Жительница Калифорнии Хейли спасла своих псов от медведя, столкнув его с забора. Инцидент попал на камеру наблюдения и разошелся по социальным сетям,
17-летняя девушка выбежала во двор на лай собак и заметила крупного медведя, который ходил по забору. Хейли не растерялась: она подбежала к медведю и столкнула его с забора, а затем подобрала маленькую собаку и поспешила скрыться. Остальные псы убежали сами.
Двоюродная сестра Хейли выложила видео с камеры наблюдения в TikTok. Ролик за семь часов набрал более 15 миллионов просмотров.
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