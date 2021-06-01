ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Девушка прогнала медведя и стала героиней интернета (видео)

01.06.2021 17:13 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Жительница Калифорнии Хейли спасла своих псов от медведя, столкнув его с забора. Инцидент попал на камеру наблюдения и разошелся по социальным сетям, сообщает Newsweek.

17-летняя девушка выбежала во двор на лай собак и заметила крупного медведя, который ходил по забору. Хейли не растерялась: она подбежала к медведю и столкнула его с забора, а затем подобрала маленькую собаку и поспешила скрыться. Остальные псы убежали сами.

Двоюродная сестра Хейли выложила видео с камеры наблюдения в TikTok. Ролик за семь часов набрал более 15 миллионов просмотров.

С доставкой прямо к миске. Корма для собак – Royal Canin, Purina Dog и еще 120 брендов в Каталоге

Сухой корм для собак Royal Canin Club PRO CC 20 кг
7 отзывов
сухой корм, порода: мини (до 10 кг)/средняя (от 10 до 25 кг)/крупная (от 25 кг), пакет
117 р.
5 предложений
Сухой корм для собак Royal Canin Club PRO HE 20 кг
2 отзыва
сухой корм, порода: мини (до 10 кг)/средняя (от 10 до 25 кг)/крупная (от 25 кг), пакет
123 р.
5 предложений
Сухой корм для собак Chappi Мясное изобилие с овощами и травами 15 кг
2 отзыва
сухой корм, порода: мини (до 10 кг)/средняя (от 10 до 25 кг)/крупная (от 25 кг)/для всех размеров пород, пакет
50,00 р.
6 предложений
Сравнить эти товары →
Ещё больше еды для ваших пёселей

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Калифорнии Хейли спасла своих псов от медведя, столкнув его с забора. Инцидент попал на камеру наблюдения и разошелся по социальным сетям, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь снизит объемы поставок бензина А-95 в Украину в 5 раз. Эксперт: «Нам нельзя потерять украинский рынок»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by