Девушка прогнала медведя и стала героиней интернета (видео)

Источник материала: Onliner

Жительница Калифорнии Хейли спасла своих псов от медведя, столкнув его с забора. Инцидент попал на камеру наблюдения и разошелся по социальным сетям, сообщает Newsweek.

17-летняя девушка выбежала во двор на лай собак и заметила крупного медведя, который ходил по забору. Хейли не растерялась: она подбежала к медведю и столкнула его с забора, а затем подобрала маленькую собаку и поспешила скрыться. Остальные псы убежали сами.

This is crazy af omg pic.twitter.com/Sh14yVD9Eu — Bria Celest (@55mmbae) June 1, 2021

Двоюродная сестра Хейли выложила видео с камеры наблюдения в TikTok. Ролик за семь часов набрал более 15 миллионов просмотров.