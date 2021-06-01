Беларусь снизит объемы поставок бензина А-95 в Украину в 5 раз. Эксперт: «Нам нельзя потерять украинский рынок»

Источник материала: Onliner

Несколько дней назад в СМИ появились новости, что Украина жалуется на приостановку поставки бензина А-95 из Беларуси. Директор украинской компании «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн написал в своем профиле на Facebook, что это «худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации». В Украине заговорили об опасениях дефицита бензина. Вчера enkorr сообщил, что «Белорусская нефтяная компания» все же поставит в Украину 10 тысяч тонн бензина марки А-95, но это примерно в пять раз меньше нормативного объема поставок. Что вообще происходит? Объясняет экономический обозреватель по вопросам энергетики Татьяна Маненок.

— Украинским компаниям-импортерам белорусских нефтепродуктов заранее было известно, что Беларусь снизит поставки. Еще в начале года «Белорусская нефтяная компания» (БНК), которая является поставщиком белорусских нефтепродуктов в Украину, предупредила украинских контрагентов о плановом ремонте Мозырского нефтеперерабатывающего завода с середины мая. Плановый ремонт проводится ежегодно примерно в течение месяца — в зависимости от сложности. Переработка нефти на заводе в этот период снижается до 25—30%, что естественно в такой ситуации. Затем плановый ремонт перенесли с мая на июнь, и естественно, что в июне объемы поставок бензина могут быть снижены, — говорит Татьяна Маненок.

Украинский рынок для Мозырского нефтеперерабатывающего завода является приоритетным, отмечает эксперт. Для Украины белорусский бензин также важен, его доля на рынке соседней страны достигает 40%. Заместить этот объем не так просто, тем более что это может отразиться на цене и вызовет недовольство потребителей.





— Полагаю, что БНК заинтересована сохранить позиции на украинском рынке и преднамеренно не будет создавать проблемы для украинских контрагентов. Аналогично, как и Мозырский НПЗ заинтересован в премиальном украинском рынке. К тому же очевидно, что переориентировать экспортные потоки нефтепродуктов на другие рынки не так просто: премиальных рынков не так много, а в России в последнее время наблюдается профицит бензинов, — рассказывает Татьяна.

Эксперт не исключает, что МНПЗ может перестраховываться из-за введения с 3 июня санкций США в отношении второго крупнейшего нефтеперерабатывающего завода — «Нафтана». Сейчас «Нафтан» загружен в штатном режиме. Тем не менее если возникнут проблемы с загрузкой завода, то приоритетом станут поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Если у «Нафтана» проблем с загрузкой в ближайшее время не возникнет, не исключено, что Мозырский НПЗ может увеличить поставки бензинов в Украину.