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Беларусь снизит объемы поставок бензина А-95 в Украину в 5 раз. Эксперт: «Нам нельзя потерять украинский рынок»

01.06.2021 17:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Несколько дней назад в СМИ появились новости, что Украина жалуется на приостановку поставки бензина А-95 из Беларуси. Директор украинской компании «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн написал в своем профиле на Facebook, что это «худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации». В Украине заговорили об опасениях дефицита бензина. Вчера enkorr сообщил, что «Белорусская нефтяная компания» все же поставит в Украину 10 тысяч тонн бензина марки А-95, но это примерно в пять раз меньше нормативного объема поставок. Что вообще происходит? Объясняет экономический обозреватель по вопросам энергетики Татьяна Маненок.

— Украинским компаниям-импортерам белорусских нефтепродуктов заранее было известно, что Беларусь снизит поставки. Еще в начале года «Белорусская нефтяная компания» (БНК), которая является поставщиком белорусских нефтепродуктов в Украину, предупредила украинских контрагентов о плановом ремонте Мозырского нефтеперерабатывающего завода с середины мая. Плановый ремонт проводится ежегодно примерно в течение месяца — в зависимости от сложности. Переработка нефти на заводе в этот период снижается до 25—30%, что естественно в такой ситуации. Затем плановый ремонт перенесли с мая на июнь, и естественно, что в июне объемы поставок бензина могут быть снижены,  говорит Татьяна Маненок.

Украинский рынок для Мозырского нефтеперерабатывающего завода является приоритетным, отмечает эксперт. Для Украины белорусский бензин также важен, его доля на рынке соседней страны достигает 40%. Заместить этот объем не так просто, тем более что это может отразиться на цене и вызовет недовольство потребителей.

Беларусь снизит объемы поставок бензина А-95 в Украину в 5 раз. Эксперт: «Нам нельзя потерять украинский рынок»

— Полагаю, что БНК заинтересована сохранить позиции на украинском рынке и преднамеренно не будет создавать проблемы для украинских контрагентов. Аналогично, как и Мозырский НПЗ заинтересован в премиальном украинском рынке. К тому же очевидно, что переориентировать экспортные потоки нефтепродуктов на другие рынки не так просто: премиальных рынков не так много, а в России в последнее время наблюдается профицит бензинов, — рассказывает Татьяна.

Эксперт не исключает, что МНПЗ может перестраховываться из-за введения с 3 июня санкций США в отношении второго крупнейшего нефтеперерабатывающего завода  «Нафтана». Сейчас «Нафтан» загружен в штатном режиме. Тем не менее если возникнут проблемы с загрузкой завода, то приоритетом станут поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Если у «Нафтана» проблем с загрузкой в ближайшее время не возникнет, не исключено, что Мозырский НПЗ может увеличить поставки бензинов в Украину. 

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