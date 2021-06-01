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Лукашенко собирается открыть авиарейсы в Крым: «Украина закрыла для нас небо»
01.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Об этом, по словам правителя, они говорили с Путиным.
По словам Александра Лукашенко, Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.
— Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали, — приводит слова правителя на совещании по вопросам сотрудничества с Россией его
Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают».
По мнению Лукашенко, с открытием авиарейсов в Крым не будет проблем.
— Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым, — добавил он.
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Об этом, по словам правителя, они говорили с Путиным.
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