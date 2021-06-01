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Лукашенко поручил проработать вопрос об авиасообщении с Крымом

01.06.2021 17:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко поручил компетентным ведомствам проработать вопрос об открытии авиарейсов в Крым и публично обратился к президенту Украину Зеленскому с вопросом «Как попасть в Крым».

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. И я Путину сказал: "Я прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым, Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.

"Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо - ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым", - добавил пенсионер.

«… вы заметьте: я сказал, что мы проработаем этот вопрос. Но мы не можем запретить лететь в Крым через Украину. Это же не мы инициаторы. Я задал вопрос Порошенко (еще он был президентом): "А как мне теперь в Крым попасть?" - "Не вопрос. Я тебя прошу: только через Украину". Я говорю: "Понял". Сегодня я бы хотел задать вопрос Зеленскому: а при желании полететь в Крым, мне как сегодня?», - задал вопрос Лукашенко и сам ответил.

«Только через Россию. Поэтому мне придется президента Путина попросить, чтобы он как-то меня отвез в Крым… Поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных белорусов", заключил пенсионер.

 
 
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Лукашенко поручил компетентным ведомствам проработать вопрос об открытии авиарейсов в Крым и публично обратился к президенту Украину Зеленскому с вопросом «Как...
 
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