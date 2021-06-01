Лукашенко уже готов признать Крым российским?

eform.by По его словам, на такой шаг его вынуждает пойти Украина, закрывшая воздушное пространство для беларуских авиаперевозчиков. Фрагмент видеозаписи опубликовал Telegram-канал «Пул первого», передает r





«Еще один нюанс. Это я задал Путину этот вопрос. Украина закрыла для нас небо, так? У нас есть и свой санаторий в Крыму, туда люди всегда ездили, летали и так далее. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину там – кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. И я Путину сказал: «Я прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым?» — рассказал он.









«Я сказал, что мы проработаем этот вопрос, но мы не можем тебе запретить лететь в Крым, если ты все время там отдыхала – ну через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Я помню, я задал вопрос Порошенко – еще он был президентом. Говорю, ну а как мне теперь в Крым попасть? Не вопрос – я тебя прошу: только через Украину.





Сегодня я хотел бы задать вопрос Зеленскому: ну а при желании полететь в Крым — мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому мне придется президента Путина попросить, чтобы он как-то меня отвез в Крым. Может мы на той шхуне, что мы переговоры вели, с ним сядем, пройдем в Крым?





Поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель. Они устроили эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня взятки гладки, как и со всех остальных беларусов», — заявил он.





Отметим, что накануне гендиректор компании «Белавиа» Игорь Чергинец называл два препятствия для полетов в Крым — непризнание Беларусью аннексии и коммерческие условия.





«Что должно случиться, чтобы «Белавиа» полетела в Крым? Ну в первую очередь, наверное, не надо скрывать, во-первых, должно быть политическое признание Крыма как… ну в данном случае как российского государства», — объяснил Чергинец.





Однако тема полетов в Крым не ограничивается политикой. Есть и коммерческие вопросы.





«Будет политическое решение — будем смотреть. Почему? Потому что здесь есть еще коммерческие вопросы. Если посмотреть на историю наших полетов «Белавиа» в Крым (в то время это украинский Крым), и мы выполняли полеты с перерывами — то летаем, то не летаем. То есть пассажиры, то нету пассажиров. То там в аэропорту цены подняли — мы не летаем, снизили — летаем. Еще коммерческая составляющая, безусловно. Это же коммерческая компания», — отметил гендиректор.





Россия считает Крым своей территорией, вошедшей в ее состав по результатам референдума в 2014 году. Мировое сообщество считает Крым временно оккупированным Российской Федерацией. До сих пор Беларусь официально не признавала Крым российским и не имела официальных отношений с ним.