Что посмотреть на Белагро в этом году – фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

Участие в выставке принимают более 410 компаний из 16 стран, в том числе Великобритании, Франции, Польши, Литвы и Китая. Отдельными экспозиционными блоками будут представлены предприятия Германии и областей России: Воронежской, Ростовской, Кировской. Выставку в день открытия посетил посол России в Беларуси Евгений Лукьянов.

Более 200 образцов современной техники, применяемой в сельском хозяйстве, представлено на открытой площадке выставки.

Традиционно основную экспозицию дополняет выставка "Белферма" - последние достижения в области животноводства. Здесь представлены не только сами животные, но и различное оборудование для их содержания. Ежегодно большой интерес у посетителей выставки вызывает посещение "Рыбацкой деревни".

Также работает Торговый городок, где можно приобрести лучшие продукты, выпускаемые отечественными предприятиями пищевой промышленности, и различные дегустации. Например, Институт мясо-молочной промышленности НАН Беларуси впервые представит на выставке полезное и вкусное вегетарианское мороженое и вегетарианскую вареную колбасу.

Время работы выставки для посетителей: 2-4 июня – с 10.00 до 18.00, 5 июня – с 10.00 до 14.00. Вход на выставку бесплатный.