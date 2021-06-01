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A1 добавил новые планы в «дачный тариф»

01.06.2021 17:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

A1 сообщил о расширении линейки тарифных планов «Раздавай Wi-Fi»: компания позиционирует его как решение для тех, кто часто раздает интернет — это, например, живущие за городом люди или дачники.

Появился тарифный план «Раздавай Wi-Fi 30»: 15,99 рубля в месяц за раздачу 30 ГБ трафика на максимальной скорости, а затем скорость снизится до 512 Кбит/с. Также есть «Раздавай Wi-Fi Pro» за 41,49 рубля — в рамках пакета доступно 150 ГБ на полной скорости, после чего будет вновь фиксация на 512 Мбит/с. И наконец, остался «Раздавай Wi-Fi 75»: 20,69 рубля в месяц за 75 ГБ без ограничения скорости (и 512 Кбит/с после исчерпания). В первые месяцы стоимость всех тарифов будет ниже из-за акции.

Также, если трафик подошел к концу, а сидеть на 512 Кбит/с не хочется, абонентам предлагают «Турбокнопку» за 2,99 рубля в сутки. Еще можно купить дополнительный пакет трафика на 5 ГБ за 5,99 рубля.

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A1 сообщил о расширении линейки тарифных планов «Раздавай Wi-Fi»: компания позиционирует его как решение для тех, кто часто раздает интернет — это, например, живущие...
 
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