Xiaomi за час продала полмиллиона Redmi Note 10

Источник материала: Onliner

Xiaomi начала продажи моделей Redmi Note 10 в Китае. Модель, судя по всему, оказалась популярна на родном для себя рынке. Смартфон разошелся тиражом в 500 тысяч экземпляров за один час — это примерно восемь тысяч устройств в минуту.

Модель Note 10 оснащена 6,5-дюймовым LCD-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Устройство работает на чипе MediaTek Dimensity 700. Основная камера представлена сенсорами на 48 Мп и 2 Мп.

Помимо этой версии, существует Pro-модель с дисплеем на 6,6 дюйма (частота обновления 120 Гц). Смартфон работает на более мощном чипе MediaTek Dimensity 1100. Камера тоже другая: использованы сенсоры на 64 Мп (основной), 8 Мп (ультраширокий) и 2 Мп (макро). Емкость аккумулятора у обеих версий составляет 5000 мАч.