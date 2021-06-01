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Покончившего с собой 18-летнего сироту тайно кремировали

01.06.2021 17:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Покончившего с собой 18-летнего сироту тайно кремировали
Иллюстративное фото
Сама кремация проходила как спецоперация - тайно. Ни друзьям, ни знакомым Димы об этом не сообщили

Напомним, 18-летний парень-сирота покончил жизнь самоубийством из-за преследования за «массовые беспорядки».

В колледже легкой промышленности и комплексной логистики, где учился парень, представители администрации зашли в класс, выбрали 10 учеников, заставили сдать телефоны и увезли на кремирование — не объясняя куда.

Больше никто на кремацию попасть не смог - ни знакомым, ни друзьям дату, время и место не сообщили.

Что будет с прахом — неизвестно.

У Димы была приемная семья в Италии, куда он приезжал. Мать находится в шоковом состоянии после новости о смерти парня, сообщают правозащитники.
 
 
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