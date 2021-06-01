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Ольга Нефедова стала художественным руководителем Купаловского театра

01.06.2021 17:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ольга Нефедова стала художественным руководителем Купаловского театра
Кадр из видео
Ольга Нефедова стала художественным руководителем Купаловского театра. Ее имя указано на сайте театра в разделе «Художественное руководство». На это обращает внимание Tut.by.

Летом 2020-го театр покинули многие актеры. Нефедова была в числе тех, кто осудил уволившихся.

На встрече с Лукашенко в феврале 2021-го Нефедова плакала, говоря о его выходе с автоматом.

Александр Лукашенко посетил в феврале Купаловский театр, побывал на репетиции спектакля «Павлинка» и пообщался с артистами. Как рассказала актриса Ольга Нефедова, сейчас в коллективе работают надежные, преданные своему делу люди.

«Все стойкие, все держатся, не продают, не сдают, потому что у них есть убеждения, есть душа, есть самое главное — родина и то, что мы дарим свою душу во имя самого главного», — сказала она.


Она призналась, что очень болезненно восприняла уход из театра значительной части труппы и ей стыдно за коллег. Их решение она считает как минимум недальновидным, потому что на тот момент решалась не судьба театра, а ставки были гораздо выше.

«Стоял уже такой вопрос — родины. Не просто флаги, еще что-то. А именно родины, которую действительно хапнут и не заметят. Здесь глобальный момент. Как они не поняли? Почему они так купились? Сдали по дешевке, не подумав? Я не знаю…» — эмоционально высказалась артистка.


По ее мнению, поводов для недовольства у коллектива не было, ведь в театре созданы прекрасные условия для творчества.

«Благодаря вам и нам — всем — мы флагманы», — подчеркнула Ольга Нефедова.
 
 
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На встрече с Лукашенко в феврале 2021-го Нефедова плакала, говоря о его выходе с автоматом.
 
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