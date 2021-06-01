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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко готов открыть авиарейсы в Крым Об этом, по словам правителя, они говорили с Путиным.

— Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали, — приводит слова правителя на совещании по вопросам сотрудничества с Россией его. — Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо.Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают».По мнению Лукашенко, с открытием авиарейсов в Крым не будет проблем.— Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым, — добавил он.