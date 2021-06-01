ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Латыпов находится в операционной Минского НПЦ хирургии

01.06.2021 18:07 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Защитник мурала с «диджеями Перемен» Степан Латыпов, который в зале суда порезал себе горло, находится в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщил БелаПАН информированный источник.

Латыпов находится в операционной Минского НПЦ хирургии

Сейчас Латыпов в операционной. Официальной информации о его состоянии нет. БелаПАН пока не удалось дозвониться до пресс-службы Минздрава.

Инцидент произошел 1 июня примерно в 14:40 в суде Советского района Минска, где началось рассмотрение уголовного дела Латыпова.

После того как его отец Сергей Латыпов дал показания в качестве свидетеля, Степан заявил, что к нему приходили из ГУБОП и предупредили: если он не согласится с обвинением, то проблемы будут не только у него, но и у всей семьи. «Отец, готовься», — сказал Степан Латыпов, потом встал на скамью в клетке, достал острый предмет и вонзил его себе в горло. Он потерял сознание и упал.

Присутствующие — более 20 человек — стали кричать, их вывели из зала суда. Две машины скорой помощи прибыли к суду в 14:50. Латыпова вынесли на носилках и понесли к машине. В 15:12 этот автомобиль отъехал от здания суда с включенными мигалками.

У обвиняемого, доставленного сегодня в суд, была гематома под правым глазом, левая рука перевязана выше кисти. Своей вины он не признал.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник мурала с «диджеями Перемен» Степан Латыпов, который в зале суда порезал себе горло, находится в Минском научно-практическом центре хирургии,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Байнет: «Степан явил нам наше собственное реальное положение в нашей стране»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by