Как разделить отпуск на части и не нарушить закон

С приближением отпускного сезона становится актуальным вопрос о том, как правильно разделить отпуск на части, чтобы не нарушить трудовое законодательство.





Как правильно делить отпуск на части

Порядок и условия разделения трудового отпуска на части приведены в статье 174 Трудового кодекса.

Работник и наниматель могут договориться о том, чтобы разделить отпуск. Таким образом, для этого нужно согласие обеих сторон.

По общему правилу отпуск можно разделить на две части.

Исключение составляют случаи, когда другой порядок деления предусмотрен коллективным договором или соглашением.

Обычно такой договор заключается между нанимателями и работниками крупных государственных предприятий, где создан профсоюз.

Две главные ошибки при разделении отпуска

При разделении отпуска на части важно соблюсти закон.

На это обращает внимание адвокат адвокатского бюро «ДЕ ЮРЕ КОНСАЛТ» Елена Шамко.

Зачастую наниматели, которые идут навстречу работникам в этом вопросе, предлагают разделить трудовой отпуск более чем на две части.

Как правило, это происходит в ситуации, когда сотрудник организации просит освободить его на несколько дней от работы для решения личных проблем и включить это освобождение в счет предстоящего отпуска.

Такая практика противоречит Трудовому кодексу, сообщила Naviny.by адвокат.

Еще одна ошибка, которая нередко допускается при разделении отпуска, состоит в том, что наниматели дают работникам кратковременные трудовые отпуска (например, по одной неделе).

Однако такое деление отпуска тоже неправомерно, даже если работник на это согласен.

«При разделении отпуска одна его часть не должна быть меньше 14 календарных дней. При этом неважно, первая это часть отпуска или последующая», — отметила адвокат.

Условие о том, что одна часть отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней, предусмотрено в Трудовом кодексе.

Это понадобилось для того, чтобы защитить интересы работника и стимулировать его использовать отпуск в натуре, то есть брать отпуск именно для отдыха, пояснила специалист бюро «ДЕ ЮРЕ КОНСАЛТ».

Сначала заявление, потом — приказ

Работнику необходимо помнить, что наниматель не может по собственной инициативе разделить его отпуск — сделать это можно только по соглашению сторон.

Однако наниматель вправе отказать работнику, который пожелал разделить свой отпуск на части (например, в связи со спецификой работы).

Впрочем, сам работник тоже может не согласиться с подобным предложением нанимателя.

К сожалению, исключений из этого правила нет ни для каких категорий работников, отметила Елена Шамко.

Чаще всего разделение отпуска на части происходит по желанию работника.

На практике работник обращается к нанимателю с соответствующим заявлением.

Сроки для написания такого заявления закон не устанавливает, однако наниматель своим внутренним актом может установить такой срок.

Работнику лучше обратиться к нанимателю с заявлением о предоставлении отпуска заранее, чтобы у нанимателя было меньше поводов отказать в отпуске в удобное для работника время.

После согласования сторонами условия о разделении отпуска на части и предоставлении одной из них наниматель издает приказ.

При разделении отпуска также возможен отзыв из отпуска.

Это тот случай, когда трудовой отпуск может быть прерван по предложению нанимателя и с согласия работника, пояснила специалист бюро «ДЕ ЮРЕ КОНСАЛТ».

Если работник против, наниматель не имеет права отозвать его из отпуска.

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