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Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым

01.06.2021 18:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым, сообщил Александр Лукашенко 1 июня на совещании по вопросам сотрудничества с Россией.

Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым

«Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Я прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым"», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он заявил, что уже дал соответствующее поручение проработать открытие авиарейсов в Крым компетентным ведомствам. «Я думаю, тут не будет проблем, — добавил Лукашенко. — Закрыли небо — ну, что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым».

29 мая генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец в эфире российского YouTube-канала «Соловьев Live» отметил, что самолеты компании не будет летать в Крым, пока не будет «политического признания Крыма как российского государства».

 
 
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Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым, сообщил Александр Лукашенко 1 июня на совещании по вопросам сотрудничества с Россией.
 
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