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Кадыров оказался самым богатым российским губернатором

01.06.2021 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доход главы Чечни Рамзана Кадырова за 2020 год оказался самым высоким среди других глав российских регионов.



Об этом свидетельствуют данные о доходах и имуществе, размещенных на официальном сайте руководителя региона.

Согласно представленным сведениям, Кадыров в прошлом году заработал 381,1 млн рублей. В его собственности числятся два земельных участка площадью 3668 и 28 361 кв. м., а также жилой дом площадью 2344 кв. м.

Второе месте в списке самых богатых российских губернаторов занял глава Марий Эл Александр Евстифеев. В декларации указывается, что его заработок составил 84,7 млн рублей, который был получен за счет продажи земельного участка, жилого дома, бани, двух квартир, машино-мест и гаража.

В число богатейших глав регионов оказался губернатор Московской области Андрей Воробьев (с доходом 79,8 млн руб.), глава Липецкой области Игорь Артамонов (69,2 млн руб.) и губернатор Красноярского края Александр Усс (30,1 млн руб.).

Стоит отметить, что Чечня - самый дотационный регион России.
 
 
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Доход главы Чечни Рамзана Кадырова за 2020 год оказался самым высоким среди других глав российских регионов.
 
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