|
Лукашенко: С поставками нефти Новополоцкому НПЗ проблем не будет
01.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Главное – экономика. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на совещании с правительством. На нем обсуждали вопросы сотрудничества с Россией, передает телеканал «МИР 24.
Президент Беларуси отметил, что торгово-экономические отношения в рамках Союзного государства обсуждались в Сочи на встрече с Владимиром Путиным. Речь шла и о поставках углеводородов. ЕС и США не раз говорили о введении санкций в отношении Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода. Однако Лукашенко заверил, что перебоев в работе белорусского НПЗ быть не должно.
Также достигнута договоренность минимизировать потери белорусской стороны из-за налогового маневра в России. Схемы уже проработаны, они начнут действовать с 1 января 2022 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительства России и Беларуси тщательно проработали это вопрос, отметил белорусский лидер.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)