ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: С поставками нефти Новополоцкому НПЗ проблем не будет

01.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главное – экономика. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на совещании с правительством. На нем обсуждали вопросы сотрудничества с Россией, передает телеканал «МИР 24.

Президент Беларуси отметил, что торгово-экономические отношения в рамках Союзного государства обсуждались в Сочи на встрече с Владимиром Путиным. Речь шла и о поставках углеводородов. ЕС и США не раз говорили о введении санкций в отношении Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода. Однако Лукашенко заверил, что перебоев в работе белорусского НПЗ быть не должно.

«Правительства очень серьезно проработали этот вопрос, и как минимум мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно. Мы можем 22 миллиона тонн нефти переработать. По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок. Схемы вы проработали», – сказал Лукашенко.

Также достигнута договоренность минимизировать потери белорусской стороны из-за налогового маневра в России. Схемы уже проработаны, они начнут действовать с 1 января 2022 года.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительства России и Беларуси тщательно проработали это вопрос, отметил белорусский лидер.
 
Новости дня
Новости разные
 
Латыпов находится в операционной Минского НПЦ хирургии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by