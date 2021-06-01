Лукашенко: С поставками нефти Новополоцкому НПЗ проблем не будет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главное – экономика. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на совещании с правительством. На нем обсуждали вопросы сотрудничества с Россией, передает телеканал «МИР 24.

Президент Беларуси отметил, что торгово-экономические отношения в рамках Союзного государства обсуждались в Сочи на встрече с Владимиром Путиным. Речь шла и о поставках углеводородов. ЕС и США не раз говорили о введении санкций в отношении Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода. Однако Лукашенко заверил, что перебоев в работе белорусского НПЗ быть не должно.

«Правительства очень серьезно проработали этот вопрос, и как минимум мы договорились, что никаких вопросов с поставками нефти не будет. России это выгодно. Мы можем 22 миллиона тонн нефти переработать. По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок. Схемы вы проработали», – сказал Лукашенко.

Также достигнута договоренность минимизировать потери белорусской стороны из-за налогового маневра в России. Схемы уже проработаны, они начнут действовать с 1 января 2022 года.