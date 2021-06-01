Беларусь выступает за снятие ограничений в рамках ЕАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь выступает за устранение барьеров на просторах Евразийского экономического союза. Об этом говорили на встрече заместитель премьер-министра страны и министр Евразийской экономической комиссии по внутренним рынкам, цифровизации и информационно-коммуникационным технологиям, передает телеканал «МИР 24».

Белорусская сторона рассчитывает, что в ближайшее время будут сняты ограничения, связанные с продажей кабельной продукции, щебня на просторах ЕАЭС. А также решится вопрос по линии ветеринарных служб – касается он торговли мясной продукцией. Отдельный блок тем – цифровизация. Речь идет не только об упрощении перемещения товаров, но и о создании общего банка рабочих мест на рынке ЕАЭС.

«Мы приняли соответствующие корректировки в программе «Интегрированная информационная система ЕАЭС». Надеемся, что шероховатости, которые были высказаны аудиторами, будут исправлены в самое ближайшее время. Для нас это важно. И по электронным паспортам транспортных средств. Вы знаете, что эта тема тоже для всех сторон актуальна, и мы отрабатываем ее», – заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

Делегация Евразийской экономической комиссии прибыла в Минск для участия в Международной специализированной выставке TIBO-2021.