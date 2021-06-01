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Беларусь выступает за снятие ограничений в рамках ЕАЭС
01.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь выступает за устранение барьеров на просторах Евразийского экономического союза. Об этом говорили на встрече заместитель премьер-министра страны и министр Евразийской экономической комиссии по внутренним рынкам, цифровизации и информационно-коммуникационным технологиям, передает телеканал «МИР 24».
Белорусская сторона рассчитывает, что в ближайшее время будут сняты ограничения, связанные с продажей кабельной продукции, щебня на просторах ЕАЭС. А также решится вопрос по линии ветеринарных служб – касается он торговли мясной продукцией. Отдельный блок тем – цифровизация. Речь идет не только об упрощении перемещения товаров, но и о создании общего банка рабочих мест на рынке ЕАЭС.
Делегация Евразийской экономической комиссии прибыла в Минск для участия в Международной специализированной выставке TIBO-2021.
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Делегация Евразийской экономической комиссии прибыла в Минск для участия в Международной специализированной выставке TIBO-2021.
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