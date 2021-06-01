Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Сосновский: в каком контексте Путин и Байден могут говорить о Беларуси

События, которые разворачиваются вокруг Беларуси в канун встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, наталкивают на мысль, что определенные силы преднамеренно разыгрывают "белорусскую карту" Какой эта ситуация видится из Европы и будут ли лидеры обсуждать "белорусский вопрос"?

"Полагаю, что Беларусь не будет упоминаться в разговоре Путина и Байдена, поскольку Путин сам эту тему, скорее всего, поднимать не будет, а Байдену в каком плане ее поднимать? Если идти по пути, который уже известен, "освободите Навального, освободите Протасевича", то это проигрышный путь, уже понятно, что подобного рода требования ни к чему не приведут. А если не трогать Протасевича, то все остальное, что касается посадки самолета, не стоит разговора Байдена и Путина", ― считает эксперт.

Если Беларусь и будет вспоминаться в ходе переговоров лидеров России и США, то в другом контексте – протестного движения, полагает Сосновский, но добавляет, что не уверен, интересует ли Байдена эта тема. "Не для того встречаются два лидера, чтобы споткнуться на мелочах", полагает спикер.

Скорее всего, речь будет идти о крупных, основополагающих решениях, связанных с разоружением, более безопасным миром и, возможно, "делением территорий между супердержавами – Россией, США, Китаем и Евросоюзом, полагает эксперт. "Будут обозначены какими-то флажками территории и регионы интереса", добавляет он.

"Вряд ли оба лидера захотят превратить свой разговор в препираловку, в которой каждая из сторон может кричать "А ты кто такой?" Я все-таки надеюсь, что речь будет идти о вехах на будущее развитие отношений", ― говорит Сосновский.

По мнению эксперта, в "зону ответственности" России по итогам переговоров могут попасть те государства, которые захотят чувствовать себя комфортно рядом с РФ и те, кто чувствует себя частью бывшей большой империи, и это не стоит рассматривать как "союз по принуждению", рассуждает эксперт.

"Это страны, которые понимают, что им комфортно находиться в этой зане. Я отношу к ним Беларусь, несомненно, отношу к ним Украину, но не ту, в которой сейчас у власти сидят те, кто пришел к ней в результате путча, а не в результате легитимных выборов. Я, несомненно, отношу сюда и те страны, которые когда-то находились в подбрюшье СССР, это среднеазиатский регион, который тоже должен быть заинтересован найти себя между Россией и Китаем", ―говорит Сосновский.

Какие три вопроса станут самыми сложными в ходе переговоров, вы услышите в полной версии беседы с немецким политическим экспертом, публицистом Александром Сосновским в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

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