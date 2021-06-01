Звезды седьмого неба: первый анимированный мюзикл в Беларуси вышел на экраны

Источник материала: Sputnik Беларусь

Добрая и светлая музыкальная сказка режиссера Елены Туровой полна интриг и приключений. Основная мысль картины проста - звезды гаснут, если люди забывают смотреть на небо.

Мультфильм стал исключительно национальным проектом. Никакие зарубежные студии к его подготовке не привлекались. На его создание у авторов ушло почти пять лет.

Продолжительность мюзикла - более 70 минут, в фильме звучат 45 песен, которые исполняют белорусские актеры.

Публика с восторгом восприняла премьерный показ ленты. После премьеры мюзикл начал самостоятельное путешествие в прокате. Ожидается более 60 показов в Беларуси.

Фильмом заинтересовались и россияне – сейчас идут переговоры о его покупке ведущими телеканалами и интернет-платформами. Музыкальную ленту планируют показать на фестивале ШОС в Душанбе в конце июня и на "Славянском базаре" в Витебске.