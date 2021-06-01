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Звезды седьмого неба: первый анимированный мюзикл в Беларуси вышел на экраны

01.06.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Добрая и светлая музыкальная сказка режиссера Елены Туровой полна интриг и приключений. Основная мысль картины проста - звезды гаснут, если люди забывают смотреть на небо.

Мультфильм стал исключительно национальным проектом. Никакие зарубежные студии к его подготовке не привлекались. На его создание у авторов ушло почти пять лет.

Продолжительность мюзикла - более 70 минут, в фильме звучат 45 песен, которые исполняют белорусские актеры.

Публика с восторгом восприняла премьерный показ ленты. После премьеры мюзикл начал самостоятельное путешествие в прокате. Ожидается более 60 показов в Беларуси.

Фильмом заинтересовались и россияне – сейчас идут переговоры о его покупке ведущими телеканалами и интернет-платформами. Музыкальную ленту планируют показать на фестивале ШОС в Душанбе в конце июня и на "Славянском базаре" в Витебске.

 
Теги: Витебск
 
 
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Увидеть мультфильм в Минске можно будет в кинотеатрах "Беларусь" и "Аврора", также рассматриваются площадки кинозалов "Пионера" и "Дома кино".
 
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