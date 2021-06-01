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Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще пятерых человек
01.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правозащитное сообщество требует немедленно освободить Руслана Валюка, Артема Кондратьева, Дмитрия Лукашевича, Андрея Шарендо, Серея Рудинского и прекратить уголовное преследование в отношении них.
В совместном заявлении правозащитников
«Нами получена информация о следующих лицах, лишенных свободы за оскорбление президента, представителей власти (сотрудников милиции), судей и оскорбление государственных символов:
Руслан Валюк — осужден судом Сморгонского р-на Гродненской области по ст. 188 УК (клевета) на два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;
Артем Кондратьев — осужден приговором суда Оршанского р-на Витебской области на полтора года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 188 УК (клевета), направлен для отбывания наказания;
Дмитрий Лукашевич — задержан, обвиняется по ст. 368 УК (оскорбление президента) и ч. 2 ст. 339 (хулиганство), находится под стражей в СИЗО;
Андрей Шарендо — задержан, обвиняется по ст. 368 УК (оскорбление президента) и ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь), находится под домашним арестом;
Сергей Рудинский — осужден приговором суда Оршанского района Витебской области по ст. 369 УК (оскорбление представителя власти) на полтора года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания.
В связи с этим мы считаем преследование и лишение свободы политически мотивированным, связанным с мирной реализацией выражения мнения, а их самих политическими заключенными».
Заявление подписали правозащитный центр «Весна», центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский документационный центр, РОО «Правовая инициатива»; «Инициатива FORB, «Белорусский Хельсинкский комитет».
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Правозащитники требуют немедленно освободить Руслана Валюка, Артема Кондратьева, Дмитрия Лукашевича, Андрея Шарендо и Серея Рудинского.
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