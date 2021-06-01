Члены ЕС выступили в защиту несовершеннолетних политзаключенных в Беларуси

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МИД совместно с Министерством труда и социальной защиты Литовской Республики инициировали совместное письмо, к которому присоединились профильные министерства Болгарии, Чехии, Эстонии, Греции, Хорватии, Кипра, Латвии, Люксембурга, Румынии и Словении.

Письмо с призывом принять меры в защиту несовершеннолетних политзаключенных в Беларуси и их освобождении, было направлено Высокому представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю и ответственным членам Европейской комиссии.

Текст письма опубликовал в своем твиттере литовский дипломат Роландас Качинскас:

«Режим Лукашенко не прекращает использовать несовершеннолетних как с инструмент давления на их родителей, которым угрожают лишением опеки над их детьми за участие в продолжающихся протестах. Кроме того, белорусские несовершеннолетние сами становятся объектами политических репрессий. Отказ в праве на детство означает отказ в праве на будущее для Беларуси».

Число политзаключенных в Беларуси достигло рекордного уровня, превысив 400. Министры также отметили, что в стране насчитывается по меньшей мере 7 несовершеннолетних политзаключенных.

Также главы ведомств отдельно описали случай самоубийства Дмитрия Стаховского , который проходил по делу о массовых беспорядках.

Каждый ребенок имеет право расти и развиваться в безопасной и инклюзивной среде. К сожалению, про такие условия невозможно говорить, если речь идет о Беларуси, говорится в письме.

Министры призвали ЕС объединить усилия с UNICEF, международными НГО и другими международными акторами для освобождения всех несовершеннолетних заключенных.