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Адвокат Протасевича объяснила, откуда у него ссадина на лбу

01.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Инесса Оленская заявила, что ее подзащитный отрицает избиения.

Адвокат Протасевича объяснила, откуда у него ссадина на лбу

Скриншот из видеообращения Романа Протасевича, которое распространили провластные телеграм-каналы

Приведем фрагмент интервью с адвокатом Романа Протасевича mk.ru.

— После того, как появилось видео с его признаниями, многим показалось, что его били, а синяки замазали. Вы что думаете?

— Когда везде об этом говорили, начинаешь сомневаться: может, так оно и есть.

— Вы при личном общении к нему приглядывались?

— Конечно. Сам отрицал избиения. Более того, удивлялся, что в СИЗО всех арестованных называют по фамилии, а к нему обращаются по имени-отчеству.

— То есть явных синяков на его лице не заметили?

— На лбу есть небольшая ссадина. По словам Романа, он сам себе ее поставил: долго стоял, устал и прислонился лбом к стене. Других повреждений я не заметила.

 
 
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«Долго стоял, устал, прислонился к стенке».
 
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