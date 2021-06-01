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Адвокат Протасевича объяснила, откуда у него ссадина на лбу
01.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Инесса Оленская заявила, что ее подзащитный отрицает избиения.
Скриншот из видеообращения Романа Протасевича, которое распространили провластные телеграм-каналы
Приведем фрагмент интервью с адвокатом Романа Протасевича
— После того, как появилось
— Когда везде об этом говорили, начинаешь сомневаться: может, так оно и есть.
— Вы при личном общении к нему приглядывались?
— Конечно. Сам отрицал избиения. Более того, удивлялся, что в СИЗО всех арестованных называют по фамилии, а к нему обращаются по имени-отчеству.
— То есть явных синяков на его лице не заметили?
— На лбу есть небольшая ссадина. По словам Романа, он сам себе ее поставил: долго стоял, устал и прислонился лбом к стене. Других повреждений я не заметила.
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«Долго стоял, устал, прислонился к стенке».
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